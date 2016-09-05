國2火燒遊覽車滿七 桃市舉行超薦法會
2016-09-05 13:39
國道2號火燒車事件滿七，桃市舉行超薦法會，市長鄭文燦到場上香。（記者謝武雄攝）
［記者謝武雄／桃園報導］發生在7月19日的中客團國道2號火燒車事件，至今滿49天，桃園市政府會今天在國道2號事故地點，舉辦滿七超渡法會，由宏願精舍及靈鷲山法師，帶領各界人士參與誦經超度，希望撫慰亡魂並得到解脫。
今天是中客團國道2號火燒車事件「滿七」，桃園市政府從早上9時到下午5時在事故地點，舉行「無國界超薦普渡祈安法會」；桃園市長鄭文燦中午也到會場上香致意。
宏願大千世界本藏法師表示，藉由這場法事，能讓亡靈者得到安心，學會放下，也希望用路人安心，讓這件悲劇早點落幕，透過超薦法會，也讓桃園市運更順利、國家更進步。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》假認錯真報復 羽協將展開全面反撲
- 陪她買醉護送回家 馮德倫10年前早對舒淇有好感
- 扁市長發清潔獎金遭追討 柯：爛攤
- 文旦園好水溝 養錦鯉活跳跳
- 首屆港灣城市論壇明高雄登場 新南向受注目
- 視障生坐博愛座 又有大媽認定「裝瞎」硬逼走
- 小哈利親哄Q妹睡覺 伊能靜暖在心裡
- 〈職場內心話〉不要被第一個工作綁架
- 公車司機開車追劇 乘客嚇傻
- 中職》富邦接手義大 葉總兵符恐不保
- 考古遺址出土怪馬頭 網友：根本史瑞克的驢子
- 【焦點評論】重建起步
- Jolin假日出遊 汗濕白T網友喊害羞
- 《霸王別姬》大導演帥兒遭起底 影壇最佳潛力股
- 雙料冠軍》埤頭國小舞獅隊 舞出自信
- 1分惜敗日本 台灣拿亞軍哭了
- 港獨校園萌芽 年輕人衝撞選情
- 許世楷：舊金山和約 未明定台灣屬中華民國
- 市場溫體肉 生菌數高！國產豬政策 只做半套？
- 張景森「中客是朋友」說 旅行公會全聯會：甚表贊同
- 〈戀愛翹翹板〉博士畢業找無正職 女友失望提分手
- 舒淇、林心如接連閃婚 精神科醫師：最愛不如真愛
- 馮德倫婚後上工 手拿對講機這顆最亮
- 走過吸毒案 柯震東不因輿論放棄演戲
- 〈這時節的吃〉石斑魚美味 履歷掛保證
- 《愛肝加油站》─肝癌標靶藥「蕾莎瓦」 健保有條件給付
- 港立法會選舉投票率58% 破紀錄
- 貼圖糾紛不斷 鄉民揭「宅貓妙可」作者媽媽其實是...
- 抗議棒協 蔡丁貴：在台灣比賽都應用「台灣隊」
- 「一字萬金」！罵「幹」代價12000元
- 《自由廣場》小英做得不好嗎？
- 交通部望增加道安課程 潘文忠：不應再增加課程時數
- 提供事證追黨產 最高獎金1億元
- 宜蘭柔道大師楊長憲 獲頒功在體壇
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 中職》亞洲門戶交流戰續辦 桃猿再赴石垣戰羅德
- 布袋遊客中心改裝 旅宿新景點
- 大巨蛋限8日前改善 北市府影片喊話
- 陳琥終戰任務 密令：開心享受
- 〈熱門族群〉IC設計各擁題材 Q3營運發光
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國2火燒遊覽車滿七 桃市舉行超薦法會
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分