| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
著潛水裝修設備 海巡隊員溺水送醫不治
 首頁 > 社會

國2火燒遊覽車滿七 桃市舉行超薦法會

國道2號火燒車事件滿七，桃市舉行超薦法會，市長鄭文燦到場上香。（記者謝武雄攝）

2016-09-05  13:39

［記者謝武雄／桃園報導］發生在7月19日的中客團國道2號火燒車事件，至今滿49天，桃園市政府會今天在國道2號事故地點，舉辦滿七超渡法會，由宏願精舍及靈鷲山法師，帶領各界人士參與誦經超度，希望撫慰亡魂並得到解脫。

今天是中客團國道2號火燒車事件「滿七」，桃園市政府從早上9時到下午5時在事故地點，舉行「無國界超薦普渡祈安法會」；桃園市長鄭文燦中午也到會場上香致意。

宏願大千世界本藏法師表示，藉由這場法事，能讓亡靈者得到安心，學會放下，也希望用路人安心，讓這件悲劇早點落幕，透過超薦法會，也讓桃園市運更順利、國家更進步。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 滿七 火燒車 超薦法會 遊覽車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：國2火燒遊覽車滿七 桃市舉行超薦法會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.