國2火燒遊覽車滿七 桃市舉行超薦法會

國道2號火燒車事件滿七，桃市舉行超薦法會，市長鄭文燦到場上香。（記者謝武雄攝）

2016-09-05 13:39

［記者謝武雄／桃園報導］發生在7月19日的中客團國道2號火燒車事件，至今滿49天，桃園市政府會今天在國道2號事故地點，舉辦滿七超渡法會，由宏願精舍及靈鷲山法師，帶領各界人士參與誦經超度，希望撫慰亡魂並得到解脫。

今天是中客團國道2號火燒車事件「滿七」，桃園市政府從早上9時到下午5時在事故地點，舉行「無國界超薦普渡祈安法會」；桃園市長鄭文燦中午也到會場上香致意。

宏願大千世界本藏法師表示，藉由這場法事，能讓亡靈者得到安心，學會放下，也希望用路人安心，讓這件悲劇早點落幕，透過超薦法會，也讓桃園市運更順利、國家更進步。