少年無照、酒駕肇逃 父教子找人頂罪遭判刑
2016-09-05 13:32
［記者鄭淑婷／桃園報導］17歲黃姓少年騎機車搭載林姓少年外出，在桃園市平鎮區龍南路撞倒袁姓行人，黃姓少年因無照又喝酒，擔心吃上刑責火速落跑，黃父接到警方電詢找到兒子，沒有帶兒子投案反倒要求兒子的20歲李姓友人幫忙頂罪，受傷的袁姓行人一眼認出李男非肇事者，黃父被桃園地院法官依教唆頂替罪判處3個月徒刑。
判決指出，黃姓少年去年2月18日深夜11點多，騎著爸爸的機車載林姓少年外出，在平鎮區龍南路肇事後逃逸，警方循車號聯繫黃父，黃父聯繫兒子詢問：「你是不是跟人發生車禍！」黃姓少年坦承並向爸爸求助：「怎麼辦？我沒駕照還喝了酒。」2人約在大溪區僑愛國小附近碰面。
黃父擔心兒子留下不良紀錄，正在思索該如何是好時，正巧黃姓少年2名朋友經過，黃父詢問2人誰有駕照又沒喝酒，僅有20歲李姓男子符合，黃父請託他幫忙頂罪；李男到派出所自稱是肇事騎士，立即被袁姓行人戳破，袁男說：「撞他的人身材瘦小，李男身形高大，根本不是同一個人。」
黃父費盡心思想幫兒子脫罪，反倒害得自己也吃上官司，桃園地院法官審結依教唆頂替罪判處他3個月徒刑，黃姓少年涉嫌肇事逃逸、過失傷害，目前由少年法庭審理中，協助頂替的李男獲緩起訴處分。
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