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恆春一KTV傳互砍 警方偵辦中

恆春一家KTV昨晚深夜傳出酒客互砍案件。（記者蔡宗憲翻攝）

2016-09-05  13:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春一家KTV昨晚深夜傳出酒客互砍案件，由於當時現場狀況混亂，引發不少路過駕駛人驚嚇，警方據報到場，正循線傳喚相關當事人偵辦。

警方表示，現場受傷的酒客一名皮肉傷，一名腹部有傷，都無生命危險，正調閱現場附近監視器偵辦中。

居民阿嘉說，這是近期第二件酒店KTV打架鬧事案件，不少居民對恆春治安情況產生疑慮，希望警方儘快調查真相，別讓夜間外出民眾膽顫心驚。

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  • 警方表示，現場受傷的酒客一名皮肉傷，一名腹部有傷，都無生命危險，正調閱現場附近監視器偵辦中。（記者蔡宗憲翻攝）

    警方表示，現場受傷的酒客一名皮肉傷，一名腹部有傷，都無生命危險，正調閱現場附近監視器偵辦中。（記者蔡宗憲翻攝）

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