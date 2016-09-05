慘賠720萬！豆干大王女兒網戀「愛情騙子」

洪男犯案後的身影被監視器拍下。（記者王冠仁翻攝）

2016-09-05 13:28

〔記者王冠仁／台北報導〕洪姓詐欺通緝犯（26歲），數月前上網交網友，認識萬華區一名許姓豆干批發商的女兒；許女不知道他是通緝犯，以為遇上「白馬王子」陷入熱戀。兩人交往期間，洪騙她「我是業務員」，來台北出差一個月，暫時長住環河南路一家旅館。

洪輾轉得知她父親是市場豆乾批發大盤商，平時收取貨款後銀行已關門，家中常存放大批現金；他看準此點，三番兩次與許女一起回家「見父母」，實際上暗中觀察。上月22日許女一家人到市場工作，洪趁機潛入她家中大肆搜刮，偷走720萬鉅款逃逸。

警方說，許女家人當日返家發現遭竊報警，警方根據訪查與採證，研判洪男涉有重嫌，但許女卻護著他說「他離開是去下一個地方出差」，仍不相信「男友是騙子」。

警方調閱監視器佈線追查，發現洪男一度逃往高雄等地，今天凌晨2點多掌握他回到台北，前往忠孝東路上他下榻的旅館逮人，還在他身上找到40餘萬的贓款，他辯稱其餘贓款拿去還賭債。

警方目前正在對他進行詢問，釐清他有無涉及其他案檢以及贓款流向，稍晚將會把他解送歸案並追究竊盜罪責。