味全混油案 魏應充開庭仍主張無罪

2016-09-05 13:07

〔記者王定傳／新北報導〕味全混油案一審台北地院依詐欺罪，判味全前董事長魏應充4年徒刑，味全公司被罰1550萬元，上訴後，智慧財產法院今再開準備程序庭，魏應充步入法庭前不發一語，在庭內大都交由律師發言，他自己則主張無罪。

本案由於涉及《刑法》虛偽標記罪問題，上訴由智財法院審理，法院於今年7月首度開準備程序庭。

魏應充當時在庭訊時主張，他經營食品產業，一向注重品質，對各事業體員工均要求以品質為優先、滿足消費者對品質的需求，也對員工遵法、守法的工作態度，十分有信心。

他說，原判決把味全公司上下全體視為一個犯罪集團，不僅是對他個人的侮蔑，更讓一個有60年歷史的老牌子食品公司蒙受不白冤屈；如果因為社會輿論的壓力，認為必須有人對於油品事件對社會造成的紛擾負起最終責任，他身為當時味全公司的大家長，願意一肩擔起所有責難，但切勿因此而波及無辜員工以及他們的家人，影響他們的生計。

法院今再開庭，魏應充在庭訊時大都交由律師發言。