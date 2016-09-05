樂陞股價跌停有內幕？高檢署要抓禿鷹

臺灣高等法院檢察署「反股市禿鷹小組」開會情況（記者溫于德翻攝）

2016-09-05 13:02

〔記者溫于德／台北報導〕臺灣高等法院檢察署「反股市禿鷹小組」今（5）天上午召開會議，會上就日商「百尺竿頭數位娛樂」公司併購樂陞公司案破局，成為台灣證券史上首次公開收購成功，卻付不出錢的案例一事，討論是否有禿鷹集團居中撈錢情況。

高檢署說，「反股市禿鷹小組」是高檢署首度就股市重大不法案件成立的任務編組。該組近期聚焦百尺竿頭公司，高檢署說，百尺竿頭今年宣布以每股128元收購樂陞後，當時樂陞股價未有太大波動；但7月起，開始波動，當月25日這天，融券甚至暴增2798張，股價也衝高到115.5元，是波段高點，接著4天，融券張數都在千張以上。

但詭異的是，當收購破局後，樂陞卻連續3天跌停，上周五收在56.9元，市值已蒸發78.6億元；據了解，即便目前樂陞實施庫藏股，開盤股價仍跌停，害投資者損失慘重。「反股市禿鷹小組」認為，股價波動大，是否有內幕，將是目前需調查的方向。