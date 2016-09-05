| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
著潛水裝修設備 海巡隊員溺水送醫不治
 首頁 > 社會

樂陞股價跌停有內幕？高檢署要抓禿鷹

臺灣高等法院檢察署「反股市禿鷹小組」開會情況（記者溫于德翻攝）

2016-09-05  13:02

〔記者溫于德／台北報導〕臺灣高等法院檢察署「反股市禿鷹小組」今（5）天上午召開會議，會上就日商「百尺竿頭數位娛樂」公司併購樂陞公司案破局，成為台灣證券史上首次公開收購成功，卻付不出錢的案例一事，討論是否有禿鷹集團居中撈錢情況。

高檢署說，「反股市禿鷹小組」是高檢署首度就股市重大不法案件成立的任務編組。該組近期聚焦百尺竿頭公司，高檢署說，百尺竿頭今年宣布以每股128元收購樂陞後，當時樂陞股價未有太大波動；但7月起，開始波動，當月25日這天，融券甚至暴增2798張，股價也衝高到115.5元，是波段高點，接著4天，融券張數都在千張以上。

但詭異的是，當收購破局後，樂陞卻連續3天跌停，上周五收在56.9元，市值已蒸發78.6億元；據了解，即便目前樂陞實施庫藏股，開盤股價仍跌停，害投資者損失慘重。「反股市禿鷹小組」認為，股價波動大，是否有內幕，將是目前需調查的方向。

廣告
  • 百尺竿頭收購樂陞破局，高檢署查禿鷹。（樂陞董事長許金龍資料照，記者張慧雯攝）

    百尺竿頭收購樂陞破局，高檢署查禿鷹。（樂陞董事長許金龍資料照，記者張慧雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 反股市禿鷹小組 樂陞 百尺竿頭 禿鷹
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：樂陞股價跌停有內幕？高檢署要抓禿鷹


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.