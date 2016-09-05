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高雄大寮「襲胸之狼」遭起訴

2016-09-05  13:08

〔記者黃建華／高雄報導〕今年1月到2月間，大寮區出現一名「襲胸之狼」，專門騎車尾隨跟蹤獨行少女或成年女子，大出鹹豬手襲胸，警方事後查出是有妨害性自主前科的張姓男子涉案，高雄地檢署今將他依性騷擾防治法連續犯提起公訴。

檢方起訴指出，有妨害性自主前科，曾被判刑4年6個月確定，於104年11月執行完畢出獄的張姓男子（35歲）不知悔改，今年1月底到2月14日又故態復萌，涉嫌騎機車尾隨獨行未成年女學生或成年女子，出手襲胸，造成被害女子遭受驚嚇跌倒受傷，至少三名女子受害報警，其中一女遇襲大哭，張男誤以為被害女子在罵他，還騎車折返打被害女子的頭。

案經被害女子與家長報案提告，檢方將張男依性騷擾防治法提起公訴，並建請法院加重其刑。

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