2人刺青互看不順眼撂人打架 打敗棄車落跑…

2016-09-05 12:55

〔記者湯世名／彰化報導〕「刺青很跩唷！」手臂有刺青的22歲許姓男子，日前在南投縣某便利商店外與4名男子擦身而過時，看到其中1名男子手臂也有刺青，彼此互看不順眼，意外擦槍走火互嗆，相約今天清晨3時在彰化市談判，不料，其中1名男子坐入許男轎車內談判時一言不和大打出手，許男不敵奪門而出落跑，警方據報到場時，對方4人已離開現場，由於許男對於報案與否反覆無常，警方已先行追查對方的行蹤以釐清全案。

彰化警分局調查，許姓男子日前在南投縣某便利商店前遇到4名男子，許男看到對方1名男子手臂有刺青，對方也看到許男手臂有刺青，兩人當場互酸「刺青很跩唷！」更進而互嗆要給對方好看，相約到彰化市談判。

許姓男子今天清晨3時與對方4人相約在彰化市林森路談判，但遇到警方巡邏車經過，改約到彰化市崙平南路談判，對方其中1人還坐進許男的轎車，另3人則駕駛白色轎車尾隨在後，不料許男與該名男子在談判過程中疑似一言不和，在車內大打出手，許男不敵趕緊停車奪門而出狼狽奔逃，對方下車原要追趕，最終放棄開車離去。

彰化警分局莿桐派出所及偵查隊都在據報後派員趕抵現場，許姓男子回到原處向警方表示要報案告對方傷害，但其說詞反覆無常，最後表示放棄提告，令警方傻眼。

這起糾紛案也讓附近居民起身查看，一度以為是結夥搶劫，有人拍攝糾紛過程後把影片PO上臉書「爆料公社」，引發網友熱論直呼「超級恐怖，搶完被害人身上財物不夠，再掉頭回來搶車上物品後叫囂！」還有人說「真的很怪的搶劫！」警方則已追查對方4人行蹤，以釐清全案。

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