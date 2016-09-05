知名補教學員資料外洩 28人遭詐5百萬

知名補教「志光函授」學員資料外洩，28人遭詐5百萬，網站也貼出防詐小叮嚀。（記者姚岳宏翻攝）

2016-09-05 12:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕要考公職及證照的考生當心！補教界知名的「志光」函授出現學員資料遭駭外洩，遭歹徒拿來利用詐騙，高雄市1名男大生上月接獲假冒「志光超級函授」客服人員來電，誆稱因作業疏失，多訂1份函授課程，要求他到提款機前操作，卻被轉走6萬元現金，刑事局統計，7月迄今已有28人以同樣手法被騙，累計損失超過5百萬元。

疑似學員資料外洩，被歹徒利用詐騙的「志光超級函授」，也在自己網頁提醒慎防詐騙，由於志光號稱公職補教界第一品牌，學員超過萬人，警方還在清查究竟有多少筆學員資料外洩。

刑事局預防科指出，高雄市1名陳姓大學生今年7月中旬，到高雄市志光數位學院購買函授課程，1個月後，接到假冒志光函授的客服人員來電，表示因工作人員疏失，多訂了1筆訂單，要求陳男配合取消增訂，並通知郵局協助處理。

接著自稱郵局客服人員來電，要求陳男至郵局操作ATM解除分期付款設定並取消訂單，且操作過程都不要掛電話，在對方指示下，陳男從自己戶頭連續提領兩筆，共6萬元存入歹徒指定帳戶，直到返家告訴母親，才知自己遭詐騙，在母親陪同下至派出所報案。

刑事局表示，「ATM解除分期付款設定」是詐騙慣用手法，歹徒通常都以工作人員疏失、訂單有誤遭刷卡多次等理由，要求被害人前往ATM解除分期付款設定，警方提醒ATM絕對沒有解除分期付款設定，就算誤設分期付款也不會有帳戶遭到不斷扣款的問題，接獲類似電話務必去電向銀行查證，以免掉入詐騙陷阱，有任何問題請撥打165專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆