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催討1萬8債務未果 消防員火大縱火被訴

2016-09-05  12:45

〔記者黃建華／高雄報導〕打火兄弟竟然為了討債縱火，真是離譜！

25歲的陳姓消防隊員因不滿阮姓友人欠他1萬8千元未還，竟以三秒膠破壞對方住處的門鎖，還入侵屋內以汽油縱火洩憤，後因火勢驚動警報器，陳才試圖撲滅火勢並倉皇逃離，幸未釀成傷亡，高雄地檢署今將陳男依公共危險罪嫌提起公訴。

檢方起訴指出，25歲的陳姓消防隊員與被害人阮姓男子有債務問題，今年4月5日下午3點前往岡山區阮姓男子租住處催討1萬8千元未果，先以三秒膠封住被害人住處門鎖後離去。當天傍晚5點多，又持有裝有300西西的汽油瓶子及打火機，入侵阮某租住處，點火引燃衣櫥衣物洩憤，但火勢火光與濃煙驚動火警警報器，陳男才試圖撲滅火勢並倉皇逃離。所幸，火勢被獲報的警消人員撲滅，未釀成傷亡，僅造成阮某租住處衣櫥、窗簾、洗衣機、冷氣毀損。

陳男東窗事發後雖與被害人達成和解，但檢方認為他身為消防隊員，明知縱火可能造成住宅毀損等危險，卻僅因債務問題就作出此種犯行，依公共危險縱火罪將他提起公訴。

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