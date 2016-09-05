認為新政府主張台獨 前立委參選人製「詐」彈被訴

2016-09-05 13:05

〔記者謝君臨／台北報導〕投入2016台中立委選戰失利的軍公教聯盟黨提名參選人石大哉，疑認為綠色執政後政治立場逐步傾向台獨，於是將個人名片包裹後製成「詐」彈，再以便條紙書寫政治理念，於今年5月底，連2天將「詐」彈放置於北市重慶南路一段的人行道上，被警方循線逮捕；台北地檢署調查後，今依妨害秩序罪將他起訴。

警詢時，石男承認所為，辯稱只是想藉此宣揚政治理念，才會將名片包裹後偽裝成「詐」彈，目的是為了引起人們注意，希望能藉此登上媒體版面，但庭訊時，石男卻改口否認犯行，表示因警方曾答應要幫他開記者會，他才認罪，後來警方食言，所以他不認罪；因監視器拍下石男身影，檢察官仍將他起訴。

據了解，46歲的石大哉曾任建國中學和嶺東高中歷史老師，現為補教名師，9年前，他因緣際會加入中國青年黨，還一路從秘書長升任黨主席，也開啟了從政之路，為維護軍公教權益，他因而投入2016年台中市第七選區（大里、太平）的立委選舉，惜最後僅獲3544票，敗給了民進黨籍立委何欣純。

檢警調查，石男疑不滿新政府就任後，政治立場傾向台獨，憤而將個人名片以紙箱包裹，並以便條紙書寫個人政治理念，而後在外寫上「爆裂物」字樣，於5月30日、31日，分別將「詐」彈放置在重慶南路一段的第一銀行及日本料理店外的人行道上，民眾步行經過驚見，報警處理。

首日發現「爆裂物」時，警方原以為是惡作劇，僅採證分析，直到第二天「詐」彈又再出現，才循著名片上的電話撥打，將石男約談到案，詢後函送法辦。