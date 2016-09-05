虐死五歲女童 從二樓打落一樓

2016-09-05 12:39

〔記者楊國文／台北報導〕吳姓男子被派駐外地工作，將5歲女兒託付給人力派遣公司的老闆莊立建與同事照顧，不料，女童卻遭莊男、同事邱建斌凌虐，邱還因女童哭鬧，將她一路推打致從2樓樓梯跌落1樓，頭部重創不治，最高法院今依傷害兒童致死罪，將邱男重判8年6月，另依故意傷害兒童罪判莊男1年，莊男的戴姓女友則因案發後藏匿人犯被判4月，得易科罰金，邱、莊2人需坐牢，全案定讞。

吳姓5歲女童，因父母離婚，跟著父親居住在南投，102年初，吳父到南投縣莊立建經營的人力派遣公司工作，被害女就常跟著父親到人力派遣公司玩耍。由於吳父被派往高雄工作一個月，因此將女童託付給莊立建照顧。

判決指出，女童因為父親不在，經常吵鬧大哭，莊立建見狀時常罰她半蹲，或跪舉安全帽、水桶，還用牙籤戳女童手指、手背，公司的其他同事看到莊男如此處罰女童，也經常跟著動手處罰女童，其中，邱建斌下手較重，還用藤條、掃帚打女童的手或屁股。

102年2月6日晚上，邱男在公司房間與女友電話熱線時，不滿女童亂敲門吵鬧，氣的拿藤條鞭打她，並抓她的頭撞牆，還一路推打至女童從二樓樓梯跌落一樓，頭部重創，6天後傷重不治。醫師發現女童疑遭虐待，報警處理，警方逮捕邱男、莊男和莊男的戴姓女友，檢方將3人提起公訴。