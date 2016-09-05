太陽花學運諷警「狗警」 羅東鎮代許俊仁遭起訴

2016-09-05 12:34

［記者林敬倫／宜蘭報導］太陽花學運時，羅東鎮民代表許俊仁未經查證在FB po文，以「狗警」等字眼，辱罵北市中正一分局凃姓警官帶頭毆打學生，凃警官因認為名譽受損，向許提出妨害名譽告訴，宜蘭地檢署認為，許未查證就PO文，毀損他人名譽具體事實明確，依加重毀謗罪嫌提起公訴，民事部分，宜蘭地方法院判許須賠12萬，得上訴。

起訴書指出，許（39歲）明知凃姓警官任職於中正一分局，需奉命至行政院，依法驅離擅自入侵之民眾，並擔任現場指揮官，卻未經查證，以同名臉書帳號，在網路上張貼不明警員照片，並打上「抓到了!這次帶頭打學生的狗警，是身高超過190公分的警官，他就是惡名昭彰的『凃欣安』!2012年12月8月打蔡丁貴教授的，也是這位中正一分局群官凃欣安!」等不實內容。

許於偵查時坦承，對於po文內容確實還有些疑問，po文時臉書好友約5000人，雖然資料是從「Kris sung」帳號而來，但許也認為「Kris sung」是假帳號，無法提出任何「Kris sung」的資料，檢察官認為許未經查證，確實有妨害名譽的犯意，依加重毀謗罪嫌提起公訴。

此外，民事部分，許也因為無法提出任何「Kris sung」相關網頁資料，所以判決許需賠12萬元，全案可以上訴。

法院簡易判決出爐後，許則在臉書上po文指出，「法院公文判決下來！針對太陽花學運警棍大叔案！法院居然宣判俊仁要賠償對方120,000，並按年息5%計算，俊仁自問為台灣民主力挺太陽花學運！並呼籲要找出毆打學生之真兇，竟然遭司法如此不平等判決，此等判決，只是更加速撕裂社會，無法找出毆人之警察，這些被打的人難道就活該嗎？這就是台灣司法」表達不滿。