涉公車私用首出庭 大林鎮長夫妻拒認罪

2016-09-05 12:22

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義地院審理嘉義縣大林鎮長黃貞瑜與丈夫李豐全涉嫌公車私用案，今天進行準備程序，挺著6個月身孕的黃貞瑜與丈夫李豐全在庭上否認犯罪，並請法官調查證據，還原真相；律師團甚至指檢方偵查程序尚未完備、尚有證據待調查就起訴，抨擊檢方起訴內容有瑕疵。

蒞庭的公訴檢察官李志明回擊稱，起訴書已詳載犯罪事實，證據清單中除了編號21號內容沒有在卷內看到，此部分他會再確認，編號26號內容辯護人有意見。至於辯護人所主張有關於公務車用於公務範圍的認定，檢方認為是屬於被告與辯護人攻擊防衛的說法，也是本案審理調查的可能爭點之一，此部分在起訴書已明確記載。

黃貞瑜強調，檢方起訴她與丈夫公車私用，有重大誤會，她從政以來，常因公家資源不足，常將私人座車或宣傳車無償提供給公部門使用，不可能如檢方所指控公務車私用，來犧牲自己的政治清白，更沒有貪污意圖。李豐全說，他因私人車輛故障或為了出門趕上班而誤用公務車，並無檢方所指控將公務車長期佔為己有。

嘉義地檢署指控李豐全非法使用大林鎮公所一輛豐田1800cc環保稽查車做上下班或假日代步使用，並申報油料費、保險費、維修費及定期保養費等，黃貞瑜為掩飾丈夫公車私用，授意變更該車作為鎮長座車，卻提供給丈夫私用，2人自102年1月至104年2月間從中取得不法利益51萬餘元。