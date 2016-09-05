車窗緊閉未熄火以為燒炭尋短 未料竟是...
2016-09-05 12:25
〔記者許國楨／台中報導〕台中市第五分局員警本月2日上午巡邏行經大坑山區時，驚見一部自小客未熄火且車窗緊閉唯恐有人車內燒炭尋短，急的猛敲車窗還準備破窗救人，此時在車內熟睡的駕駛醒來搖下車窗，一查之下才發現對方根本沒有尋短意圖卻是通緝犯，讓員警不禁啼笑皆非。
第五分局東山派出所警員許碧月、林通寶當天上午巡經大坑山區橫坑巷時，發現一部自小客車停在路邊未熄火且駕駛在車內睡覺，由於山區偶發生類似手法自殺案件，員警深怕又是想不開燒炭尋短，一直緊急敲打車窗玻璃，但駕駛未見任何反應。
警方擔心錯過救援時機，原打算破窗通知119人員到場協助，此時22歲的楊姓駕駛突然醒來並自行搖下車窗，向警方聲稱是在等朋友，而車輛是向朋友所借來使用，因累了才睡著已從半夜就停到現在，根本沒有尋短念頭。
員警原本鬆了一口氣但心想，怎麼會有人在偏遠山區的車上睡覺，直覺不單純盤查身分，經以m-police查詢，這才查出楊員因違反公共危險罪（不能安全駕駛），上月底才被嘉義地檢署發佈通緝，楊男雖供稱並不知道遭通緝，但仍被警方上扣逮捕帶回解送歸案，只是救人反逮通緝犯，讓員警不禁啼笑皆非。
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