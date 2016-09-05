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幫搬6罈高梁酒 他被法院判處拘役40天

2016-09-05  12:21

〔記者林嘉東／基隆報導〕沈姓男子缺錢，見涂男有一批剛竊得的6罈高梁酒，找白姓友人幫忙搬去賣給酒商。基隆地院今天依牙保贓物罪，判他拘役40天，得易科4萬元罰金。

判決指出，牙保贓物罪，所稱的「牙保」就是居間介紹、媒介的意思。

律師陳緯慶指出，「牙保」也可解釋的更白話些，也可稱為贓物的「三七仔」，替竊賊尋找買主後，變賣贓物。

判決指出，42歲沈男明知6罈高梁酒是涂姓友人偷來的，卻因為需錢孔急，竟替涂去找買主，等於是幫助他人犯罪。

沈男在獲得涂男同意後，找來白姓友人來涂姓友人家中，幫忙搬走6罈高梁酒，載到基隆一家老酒回收廠，賣給游姓老闆，得手7500元贓款。

案經6罈高梁酒林姓所有人報案追查，檢、警查出高梁酒是沈、白兩人搬來賣的，依牙保贓物罪起訴沈，白、涂兩人另案分別依搬運贓物罪與竊盜罪偵辦中。

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  • 男子幫搬高梁酒，觸犯搬運贓物罪被判刑。（圖擷取自網路，非本文所指涉贓物）

    男子幫搬高梁酒，觸犯搬運贓物罪被判刑。（圖擷取自網路，非本文所指涉贓物）

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