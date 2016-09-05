海邊抓魚消失12小時 警消搜救他卻自行返家

2016-09-05 12:07

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭五結鄉43歲吳姓男子昨天中午帶著7歲兒子到蘇澳抓魚，下海後卻消失整整12小時，警消人員出動40人左右搜救將近5小時，哥哥更從基隆趕回來找弟弟，沒想到凌晨1點吳男卻光腳徒步2.5公里走回家，根本不知道大家忙著在救他。

吳男昨天中午開車帶著7歲兒子從五結鄉到蘇澳鎮頂寮生態公園海邊抓魚，他把上衣脫掉就往岩礁的地方去，留下兒子在沙灘上玩沙，但是下海後遲遲未歸，兒子也因為玩累了跑回附近車上休息，民眾看到小男孩單獨待在車上，趕緊報案請警方過來了解。

警方4點24分接獲報案後，小男孩說，爸爸下海捕魚好久好久，都還沒起來，眾人一聽趕緊搜尋附近海上與岸邊，在沙灘上發現吳男的黑色拖鞋和白色上衣，第一岸巡總隊、第七海巡隊、蘇澳鎮利澤消防分隊、馬賽派出所、義消等等，出動40人在現場搜救。

警方跟男童阿嬤聯繫上以後，阿嬤先將男童帶回照料，連在基隆工作的吳男哥哥聽到弟弟失蹤，也都特地從基隆趕回來，在岸邊焦急等待，但是就是不見吳男蹤影，雖然家人也知道吳男常常下海抓魚，但是入夜後雨勢越來越大，家人等待的心也越來越焦急。

搜救人員帶著夜視鏡等夜間搜救裝備，到處搜尋，但是因為雨勢過大，到晚間九點仍然沒有發現吳男，原本搜救人員計畫今天清晨6點繼續搜救作業，但是沒想到，吳男今天凌晨1點多，突然光著腳、光著上身現身家門口，讓在家中為吳男祈求平安的媽媽和哥哥大吃一驚，吳媽媽看到人後才寬心的說，人回來就好。

「有看到搜救人員，可是不知道是在找他。」消失整整12小時的吳男向警方表示，真的很抱歉讓這麼多人來找，但是他真的不知道，他是去海邊附近岩洞捕魚，等到潮水退後他才離開，但是詢問他為什麼待這麼久，他卻支支吾吾，只說他已經帶著兒子去捕魚好幾次了，這次是因為漲潮才被困在岩洞。由於吳男將孩子獨留在沙灘，警方也依照規定通報婦幼隊和社會處，繼續後續調查工作。

相關影音