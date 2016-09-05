海邊抓魚消失12小時 警消搜救他卻自行返家
［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭五結鄉43歲吳姓男子昨天中午帶著7歲兒子到蘇澳抓魚，下海後卻消失整整12小時，警消人員出動40人左右搜救將近5小時，哥哥更從基隆趕回來找弟弟，沒想到凌晨1點吳男卻光腳徒步2.5公里走回家，根本不知道大家忙著在救他。
吳男昨天中午開車帶著7歲兒子從五結鄉到蘇澳鎮頂寮生態公園海邊抓魚，他把上衣脫掉就往岩礁的地方去，留下兒子在沙灘上玩沙，但是下海後遲遲未歸，兒子也因為玩累了跑回附近車上休息，民眾看到小男孩單獨待在車上，趕緊報案請警方過來了解。
警方4點24分接獲報案後，小男孩說，爸爸下海捕魚好久好久，都還沒起來，眾人一聽趕緊搜尋附近海上與岸邊，在沙灘上發現吳男的黑色拖鞋和白色上衣，第一岸巡總隊、第七海巡隊、蘇澳鎮利澤消防分隊、馬賽派出所、義消等等，出動40人在現場搜救。
警方跟男童阿嬤聯繫上以後，阿嬤先將男童帶回照料，連在基隆工作的吳男哥哥聽到弟弟失蹤，也都特地從基隆趕回來，在岸邊焦急等待，但是就是不見吳男蹤影，雖然家人也知道吳男常常下海抓魚，但是入夜後雨勢越來越大，家人等待的心也越來越焦急。
搜救人員帶著夜視鏡等夜間搜救裝備，到處搜尋，但是因為雨勢過大，到晚間九點仍然沒有發現吳男，原本搜救人員計畫今天清晨6點繼續搜救作業，但是沒想到，吳男今天凌晨1點多，突然光著腳、光著上身現身家門口，讓在家中為吳男祈求平安的媽媽和哥哥大吃一驚，吳媽媽看到人後才寬心的說，人回來就好。
「有看到搜救人員，可是不知道是在找他。」消失整整12小時的吳男向警方表示，真的很抱歉讓這麼多人來找，但是他真的不知道，他是去海邊附近岩洞捕魚，等到潮水退後他才離開，但是詢問他為什麼待這麼久，他卻支支吾吾，只說他已經帶著兒子去捕魚好幾次了，這次是因為漲潮才被困在岩洞。由於吳男將孩子獨留在沙灘，警方也依照規定通報婦幼隊和社會處，繼續後續調查工作。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 急救現場民眾忙拍照 消防員「拍什麼拍、快找人幫忙」
- 花蓮吉安2車相撞 釀2屍3命慘劇
- 男嶺腳瀑布跳水 跳進鬼門關
- 遭老名醫性騷 女大生646字告白：那猥褻的診間...
- 好心有好報／護送陸龜回草叢 警意外查獲贓車
- 獨家》假認錯真報復 羽協將展開全面反撲
- 陪她買醉護送回家 馮德倫10年前早對舒淇有好感
- 營造傳統》明道大學迎新生 「同舟共濟」
- 三鐵一哥謝昇諺腳傷 「泳」闖三鐵
- 藝人 正妹 三鐵「嬌」點
- 「山城學子放眼天下」計畫 南投高商邁步實現
- 恭喜！胡德夫老當益壯 65歲爆喜事
- 中、南部地區防大雨 未來一週全台天氣不穩
- 港獨校園萌芽 年輕人衝撞選情
- 中職》富邦接手義大 葉總兵符恐不保
- 中職》富邦金控將承接義大犀牛 上限3億元
- 年金改革 蘇嘉全：堅定改革並顧及每行業尊嚴
- 橋頭國小許厝分校返本校 師長夾道歡迎
- 人臉辨識系統保障泳客
- Jolin假日出遊 汗濕白T網友喊害羞
- MLB》道奇王牌強勢回歸！克蕭周六戰馬林魚
- 《自由廣場》膛炸 談戰車的砲歷書、履歷書
- 鳳迷大團結 鳳飛飛回憶展在桃園
- 美網》「老」搭檔默契佳 詹詠然甜蜜復仇晉8強
- 八仙塵爆傷者 陳麒晉回球場追夢
- 偽藥網站架在國外 無法可罰
- 〈活動看板〉親恩教育獎學金申請
- 縣府掛保證 台東好物上架
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 上班一族9月徵文─職業婦女甘苦談
- 世大運代言撤換玖壹壹？ 北市府否認
- 〈門口好臭〉4度遭丟屎尿 夜不眠擒仇家
- 邀行政立法會談 蔡：加速年金改革
- 果菜市場拆遷 70歲嬤失控欲撞牆
- 推崇孝親尊師 柯：清楚老師的辛酸
- 《自由廣場》國民黨本土化 起手架式不錯
- 民怨梧棲大排髒臭 市府從「頭」改善
- 宣傳政績？管碧玲：新政府極速挺高雄
- 轉匯風險高 國銀承作縮手
- 自由共和國》蕭新煌／ 對小英執政100天 綠藍民調的解讀
- 嘟嘟34局0保送 高志綱很享受
- 自由共和國》鄭秀玲／台灣經濟的改革和再出發
- 《自由廣場》小英做得不好嗎？
- 八三夭揪團抬槓 尺度無上限
- 港立法會選情激烈 投票率創新高
標題：海邊抓魚消失12小時 警消搜救他卻自行返家
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email