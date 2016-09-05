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2週偷11台扭蛋機 2嫌被起訴

2016-09-05  11:53

［記者楊政郡／台中報導］2位大男生劉嫌、陳嫌連續偷了小貨車，沒直接拿去轉手銷贓，而是當交通工具再去偷超商外的「扭蛋機」，整台搬運上車後載走，然後掏空裡面現金及商品，扭蛋機則隨意棄置，週內偷了11台，警方調閱監視器循線查獲，2人均為累犯，且已另案在監執行，檢方依竊盜罪起訴。

起訴書指出，去年12月26日凌晨38歲劉一聖到龍井區老人會館前，以自備鑰匙偷了一部自用小貨車，開到梧棲區某便利超商前，趁四下無人，店員也不注意抱走一台價值約3萬元「扭蛋機」，將扭蛋機載走在梧棲區安良大排旁取走機內現金、商品，機具則丟在一旁，小貨車開回原地點放置。

劉一聖發現得手容易，找來好友陳世斌，105年元月初同樣在龍井區某廟宇廣場，又看到同一部小貨車，以同樣手法自備鑰匙開走，這次找陳嫌一起開到大甲區某超商，一人把風一人動手一口氣搬走6台。翌日清晨又與陳嫌到大甲區水源路某超商，再度竊得4台扭蛋機，2人合力把機器內現金及商品取出，機具則全部丟棄大甲區山區。

事經超商店員及扭蛋機所有人報警，警方調閱監視器後查獲。檢方發現2人都是前科累累，構成累犯，請求加重其刑。

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  • 扭蛋機示意圖。與文無關。

    扭蛋機示意圖。與文無關。

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