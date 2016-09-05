| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
股匯雙漲 新台幣午盤勁揚1.72角 挑釁G20？北韓向日本海射3枚飛彈
 首頁 > 社會

機車撞死老婦辯「對方自摔」 法官不採信判刑7月

2016-09-05  11:47

〔記者黃建華／高雄報導〕陳姓業務員騎機車涉嫌煞車不及，撞倒陳姓老婦人，造成對方傷重致死，高雄地院審理時，陳男卻辯稱「沒撞到人，對方是自摔」，他是好意幫忙送醫，但法官傳喚案發現場附近民眾都證稱，事發時有聽到「碰」的巨大撞擊聲，並看到陳男人車倒地，陳婦就倒在陳男的車前，法官因此不採信其辯詞，依過失傷害致死罪，判他有期徒刑7月。

判決指出，從事業務員工作的陳姓男子，於民國103年10月11日19時36分許，騎乘機車沿高雄市三民區明誠一路外側道路由東往西方向行駛，行經明誠一路被害人陳姓婦人住處前，適逢陳婦從對面路邊整理其所撿拾資源回收物品結束後，欲徒步由北向南穿越道路回其住處，陳男因閃煞不及而撞擊陳婦，致陳婦倒地而受有腦內出血、呼吸衰竭及頸椎骨折等傷害，經送高雄長庚醫院急救後不治。

陳男被檢警依過失傷害致死送辦起訴，但陳男在高雄地院審理時卻否認撞到人，辯稱陳婦從車陣中走出就自摔倒地，他緊急煞車才人車倒地。不過，法官傳喚林姓等多名案發現場附近民眾，都證稱事發時有聽到「碰」的巨大撞擊聲響，出來就看到陳男人車倒地，陳婦倒在陳的機車前方，趕忙叫救護車救人。

醫院也證明，陳婦的傷勢是受外力撞擊造成，法官據此認定陳男煞車不及撞倒陳婦，審酌他犯後否認肇事態度，且未賠償被害人家屬分文，依過失傷害致死罪判他有期徒刑7月，全案仍可上訴。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 撞死 煞車不及 自摔
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：機車撞死老婦辯「對方自摔」 法官不採信判刑7月


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.