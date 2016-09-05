機車撞死老婦辯「對方自摔」 法官不採信判刑7月

2016-09-05 11:47

〔記者黃建華／高雄報導〕陳姓業務員騎機車涉嫌煞車不及，撞倒陳姓老婦人，造成對方傷重致死，高雄地院審理時，陳男卻辯稱「沒撞到人，對方是自摔」，他是好意幫忙送醫，但法官傳喚案發現場附近民眾都證稱，事發時有聽到「碰」的巨大撞擊聲，並看到陳男人車倒地，陳婦就倒在陳男的車前，法官因此不採信其辯詞，依過失傷害致死罪，判他有期徒刑7月。

判決指出，從事業務員工作的陳姓男子，於民國103年10月11日19時36分許，騎乘機車沿高雄市三民區明誠一路外側道路由東往西方向行駛，行經明誠一路被害人陳姓婦人住處前，適逢陳婦從對面路邊整理其所撿拾資源回收物品結束後，欲徒步由北向南穿越道路回其住處，陳男因閃煞不及而撞擊陳婦，致陳婦倒地而受有腦內出血、呼吸衰竭及頸椎骨折等傷害，經送高雄長庚醫院急救後不治。

陳男被檢警依過失傷害致死送辦起訴，但陳男在高雄地院審理時卻否認撞到人，辯稱陳婦從車陣中走出就自摔倒地，他緊急煞車才人車倒地。不過，法官傳喚林姓等多名案發現場附近民眾，都證稱事發時有聽到「碰」的巨大撞擊聲響，出來就看到陳男人車倒地，陳婦倒在陳的機車前方，趕忙叫救護車救人。

醫院也證明，陳婦的傷勢是受外力撞擊造成，法官據此認定陳男煞車不及撞倒陳婦，審酌他犯後否認肇事態度，且未賠償被害人家屬分文，依過失傷害致死罪判他有期徒刑7月，全案仍可上訴。