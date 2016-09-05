「百尺竿頭」併購樂陞破局 反股市禿鷹小組專案會議

2016-09-05 11:40

〔記者錢利忠／台北報導〕日商「百尺竿頭數位娛樂」公司併購樂陞公司案破局，成為台灣證券史上首次公開收購成功，卻付不出錢的案例；上週五，金管會向台北地檢署告發「百尺竿頭」涉違證券交易法，北檢指派檢肅黑金專組「愛組」檢察官張友寧調查，今早高檢署反股市禿鷹小組對此召開專案會議，主任檢察官林宗志與會。

反股市禿鷹小組由高檢署襄閱主任檢察官費玲玲擔任召集人，執行秘書為主任檢察官何明楨，小組成員包括許永欽、郭永發、鄭堤升、李嘉明、蘇佩鈺等5位檢察官，成立後將結合金管會證券期貨局、檢查局、證交所、櫃買中心，與調查局等單位，專查股市禿鷹。