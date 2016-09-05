搭高鐵行李箱從電扶梯滑落傷人 女子吃官司
2016-09-05 11:22
〔記者黃建華／高雄報導〕搭電扶梯務必得小心隨身行李，以免掉落傷人，惹上官司。佘姓女子去年在高鐵左營站搭電扶梯下行欲前往月台時，所攜帶的行李廂不慎從電扶梯滑落，撞及另一張姓旅客，並造成張民跌倒受傷，雙方遲未達成和解，張某提告，高雄地院一審今依過失傷害判處佘女過失傷害，處拘役40日，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。仍可上訴。
判決內容指出，佘姓女子於民國104 年2 月23日下午4 時許，偕同丈夫陳男抵達「台灣高鐵左營站」，欲攜帶行李箱搭乘下行電扶梯前往高鐵月台時，本應注意保持行李箱穩妥放置於電扶梯踏階上，防止其滑落，竟在行李箱尚未置妥於運轉中之電扶梯踏階上時，貿然鬆手，適有張姓民眾在同向前方搭乘電扶梯，被佘女的行李箱自高處滑落撞及，張因此倒地並遭該電扶梯齒輪割傷，而受有右臀鈍挫傷、下背鈍挫傷及左腳踝鈍挫傷等傷害。
佘女雖有賠償張民5、6千元，但雙方遲未達成和解，張民為此提告。
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