你兒在我手上！詐騙老梗露餡、警埋伏逮2詐騙男子
2016-09-05 11:12
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區黃姓老翁，今天上午接到一通電話，電話中男子告知老翁兒子在他們手上，且電話中不時傳來淒慘哭聲，並要老翁準備5萬元放人，老翁暗示妻子立即報警，隨後2名男子在平鎮區東安國中前取款時，被建安派出所員警當場逮捕，黃姓老翁直說，還好警方常常宣導此類詐騙手法，才沒有上當受騙！
平鎮警分局建安派出所接獲報案，立即找尋報案人在工廠上班兒子位置，確認安全無誤後，兵分二路派員至老翁家陪同老翁付款，另一組人則至相約地點埋伏。
只是歹徒狡猾的連換3個取款位置，讓埋伏員警疲於奔命，最後選定平鎮區東安國中前交錢。警方待取款的22歲黃姓及21陳姓犯嫌出現，並拿走老翁5萬元後，立即壓制逮人，二2嫌見警察圍捕嚇的魂都飛了，只有束手就擒、乖乖趴下！
黃、陳2嫌落網後供稱，是以亂槍打鳥的方式隨機詐騙，由黃嫌負責恐嚇接電話的民眾，陳嫌則在旁哭叫，營造被凌虐的情形。不過，還好此次的黃姓老翁非常冷靜，透過家用電話持續拖延歹徒時間外，並立即叫妻子以行動電話向警方報案，才能讓警方有充裕時間佈署埋伏警力，一舉逮人！
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