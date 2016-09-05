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越南男闖禁區遭浪捲 遺體上午尋獲

2016-09-05  11:00

［記者游承霖／新北報導］24歲越南籍男子阮文能（nguyen van nang）昨日下午5時許，與友人共20人從台中北上，到已廢棄的新北市淡水沙崙海水浴場附近海域戲水，由於該處海域禁止戲水，駐點消防人員曾二度勸離，友人們上岸後才發現阮文能已失去蹤影，新北消防局獲報會同海巡人員下水搜救，並於今天上午8時許在外海礁岩上尋獲遺體，警方調查發現阮文能還是名逃逸外勞，目前鑑識人員已到場相驗。

據了解，阮文能與友人共20人從台中北上到淡水沙崙海水浴場附近海域戲水，由於該處海域禁止戲水，駐點消防人員巡查發現勸離，一行人上岸後又到另一側礁石踏浪、戲水，消防人員二度勸離時，友人才發現阮文能已失去蹤影，疑似遭暗流帶往外海，新北消防局獲報會同海巡調派6艘船艇下水搜救，並出動空勤直升機在附近水域搜尋，直到今天上午8時許，在外海的礁岩上發現阮男遺體。

警方調查阮男身分，發現他在前年11月份入境後受雇在台中一處機械工廠上班，去年8月份逃逸，經雇主通報後，確認為逃逸外勞身分。

沙崙海水浴場過去曾是知名遊憩景點，擁有寬廣的沙灘及戲水區域，並設有兒童遊樂設施及騎馬場等設備，假日時常有民眾到此進行水上活動，後因為淡海新市鎮施工，地形地貌改變影響海流走向，出現更多的水下暗流與漩渦，加上檢驗後發現水質不僅生菌數超標，更含有重金屬，遭新北市政此列為危險海域。

新北消防局呼籲，民眾若要從事水上活動，應選擇合法立案且設有救生員的游泳池或海水浴場等場地，千萬不可前往危險水域從事任何戲水遊憩活動，避免發生危險。

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  • 鑑識人員到場相驗（記者游承霖攝）

    鑑識人員到場相驗（記者游承霖攝）

  • 新北市政府設立告示牌（記者游承霖攝）

    新北市政府設立告示牌（記者游承霖攝）

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