大甲示範公墓被盜2千立方米砂石

2016-09-05 10:57

［記者楊政郡／台中報導］虹聚營照公司在去年得標台中市生命禮儀管理所之大甲示範公墓「鋪設工程」，涉嫌偷偷外運2千餘立方米砂石，獲利近百萬元，事發辯稱是要打碎成「給配」，但檢察官認為虹聚承攬「鋪設工程」，預期獲利才14萬餘元，但這批砂石打碎成給配至少需20萬成本，完全是臨訟狡辯，起訴該公司翁姓經理及賴、陳兩員工。

起訴書指出，台中市生命禮儀管理所104年7月間發包「大甲示範公墓鋪平及畫停車格工程」（下稱鋪設工程），總工程款221萬餘元，由虹聚營造公司得標，因工程中約有30車次曳引車的廢土將外運，契約中約定外運至大甲區某土資最終處理場，被告認為有機可趁。

在同年8月12、13及17日從大甲示範公墓外運約500立方米至外埔區某砂石場，又外運1154立方米砂石至清水區某砂石場，外運361立方米砂石至后里區某砂石場，分別要出售這些砂石，依目前市價每立方米約485元計算，其獲利約98萬餘元，其中出售給外埔的這家砂石場已匯21萬餘元給虹聚，而非法竊取砂石出售牟利。

被告等人被大甲分局查獲，辯稱外運砂石是要到砂石場絞碎，做為將來鋪平的給配，但檢察官說，根據一般砂石場給配加工費用每立方米約百元，超過2千立方米就需20萬以上，更未計算運輸成本，而虹聚承攬該工程之利潤，依預算書上約14萬元，顯然有違常理，是臨訟狡辯，依竊盜罪起訴翁等3人。