30幾人擠在房間裡不是開趴 原來是幹這件事…

2016-09-05 10:55

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重警分局日前接獲民眾舉報，指稱轄內龍門路上1處社區住宅，每到深夜都有不似住戶的不明人士進出，且經常待到三更半夜才離去，懷疑該戶住宅內藏有職業賭場，警方連日派員蒐證、監控，今凌晨見時機成熟，佈署大批警力在周邊埋伏，待賭客魚貫入內後上門甕中捉鱉，偵破天九牌職業賭場，逮捕4名賭場人員及34名賭客。

警方表示，該賭場藏身在1層1戶的社區住宅內，出入都需磁卡感應，戒備森嚴，有毒品、賭博前科的61歲簡姓男子為牟取暴利，不惜砸重本，從今年7月開始每個月花2萬5000元承租該戶住宅，還花錢請來36歲許女記帳；57歲張姓友人把風，以及38丁男幫忙清注，估計不法獲利逾百萬元。

警方日前接獲住戶反映，該社區每到晚間門口就聚集不少不明人士，隨後進到該住宅內，一直待到三更半夜或是天亮才離開，連日派員監控蒐證，今日凌晨2時許見時機成熟，一舉搗破職業賭場，警員入內赫見近40名賭客將不到15坪大的客廳塞得水洩不通，直呼：「太扯，這樣也賭的下去！」

警方現場查扣賭資55萬6400元、抽頭金32萬8500元、賭具、帳冊等，並帶回38人。偵訊時簡男承認犯行，辯稱賭場今天是第1天開幕，但警方拿出帳本，上頭記著今年7月、8月間的入帳紀錄，狠狠打臉，警訊後依賭博罪嫌將簡男等4人移送法辦，其餘34名賭客則依社會秩序維護法裁處。