內湖今晨傳巨響 男職員墜7層樓命危

2016-09-05 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕今（5日）清晨5時許，台北市內湖區陽光街發生墜樓事件，一名男子從7層樓的辦公大樓頂樓墜落，警消獲報後抵達現場，將男子送往內湖三總醫院急救，至今仍未脫離險境。

警衛表示，當時聽到巨響出來查看，發現男子倒臥在後庭，立刻報警。經警方調查，男子為大樓內某公司的員工，監視器拍到他在墜樓前獨自上7樓，初步排除他殺可能，目前正進一步釐清詳細狀況。

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