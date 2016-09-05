毒蟲偷大型機具 腳踏車成載具

2016-09-05 10:25

〔記者黃建華／高雄報導〕缺錢購毒，竟動起歪腦筋竊取工地機具變賣！新興分局自強路派出所今宣布破獲由盧姓等3嫌所組成的竊盜集團，涉嫌在今年7月間連續翻牆入侵民宅工地行竊施工機具，蕭姓被害人損失機具價值21萬元，全案依竊盜罪嫌送辦。

自強所指出，7月初接獲蕭姓民眾報案稱工地內放置的機具全數遭竊取，損失金額達21萬元。自強所專案人員著手調閱周遭路口及公司行號監視器，發現嫌疑人為2人以上，且分批將該工地內機具盡數竊取，讓警方驚訝的是，透過監視器畫面看到，竊嫌一次使用2台腳踏車搬運沉甸甸的大型機具，並將其載運至近10公里遠的一處民宅堆放，再分批拿去變賣以換取現金來購買毒品。

經查，落網的41歲盧姓主嫌與42歲鄭姓、39歲陳姓同夥平日都聚在一起吸食海洛因。因無錢買毒，騎乘腳踏車四處閒晃，正好行經漢神商圈附近一處工地，趁工人離去該工地無人看顧時，翻越大門進入工地內行竊，盧嫌一看工地內推放如此多的大型機具，心生歹念，由於當時使用的交通工具是腳踏車，無法盡數搬空，便先偷數件輕巧的機具後離去。返回友人租屋處後，仍心懸工地內剩餘的竊走的機具，又約鄭男騎機車前往工地行竊，鄭嫌一聽有「好康的」，立馬與盧嫌一同前往。

由於工地內機具數量龐大，分2次仍無法盡數搬空，又相約陳嫌前往，騎2台腳踏車將最後為數不小的機具一掃而空，監視器畫面中，觀看2嫌騎腳踏車載運著比車還重數倍的機具，讓辦案人員看到傻眼。警方將3嫌傳喚到案，依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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