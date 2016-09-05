怕遭酒測 醉男飛車連撞2騎士
2016-09-05 10:16
〔記者蔡清華／高雄報導〕今天清晨一名喝到茫男子，為躲避警方酒測，與警展開飛車追逐，連續衝撞2名機車騎士受傷送醫，幸無大礙。
鳳山分局五甲所今天清晨04時09分許接獲通報，在鳳山區自強二路檳榔攤有醉男鬧事，警方到場時發現一部自小客車逆向違規停車，正欲上前了解情況時，33歲許姓駕駛見警隨即駕車離開現場躲避警方盤查。
自小客車先撞擊陳姓女騎士的機車，未停車查看還加速逃逸，警方追捕，並通知119救護車到場救護女騎士，警方一路追至南正二路時，自小客車又撞擊白姓男子的輕機車。
警方一路續追至保泰路時，見該自小客車自撞保泰路分隔島路樹後停止，警方立即下車逮捕許嫌，許姓駕駛供稱因酒後駕車才躲避警方盤查，逃逸過程中均不知自己有撞擊到其他車輛，酒測值為0.61mg/L。
許姓男自己鼻樑擦傷，而陳姓女騎士、白姓男騎士送醫後均無生命危險，警方偵詢後法公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 急救現場民眾忙拍照 消防員「拍什麼拍、快找人幫忙」
- 花蓮吉安2車相撞 釀2屍3命慘劇
- 男嶺腳瀑布跳水 跳進鬼門關
- 遭老名醫性騷 女大生646字告白：那猥褻的診間...
- 好心有好報／護送陸龜回草叢 警意外查獲贓車
網友回應
熱門新聞
- 獨家》假認錯真報復 羽協將展開全面反撲
- 陪她買醉護送回家 馮德倫10年前早對舒淇有好感
- 營造傳統》明道大學迎新生 「同舟共濟」
- 三鐵一哥謝昇諺腳傷 「泳」闖三鐵
- 藝人 正妹 三鐵「嬌」點
- 「山城學子放眼天下」計畫 南投高商邁步實現
- 恭喜！胡德夫老當益壯 65歲爆喜事
- 中、南部地區防大雨 未來一週全台天氣不穩
- 港獨校園萌芽 年輕人衝撞選情
- 中職》富邦接手義大 葉總兵符恐不保
- 中職》富邦金控將承接義大犀牛 上限3億元
- 年金改革 蘇嘉全：堅定改革並顧及每行業尊嚴
- 橋頭國小許厝分校返本校 師長夾道歡迎
- 人臉辨識系統保障泳客
- Jolin假日出遊 汗濕白T網友喊害羞
- MLB》道奇王牌強勢回歸！克蕭周六戰馬林魚
- 《自由廣場》膛炸 談戰車的砲歷書、履歷書
- 鳳迷大團結 鳳飛飛回憶展在桃園
- 美網》「老」搭檔默契佳 詹詠然甜蜜復仇晉8強
- 八仙塵爆傷者 陳麒晉回球場追夢
- 偽藥網站架在國外 無法可罰
- 〈活動看板〉親恩教育獎學金申請
- 縣府掛保證 台東好物上架
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 上班一族9月徵文─職業婦女甘苦談
- 世大運代言撤換玖壹壹？ 北市府否認
- 〈門口好臭〉4度遭丟屎尿 夜不眠擒仇家
- 邀行政立法會談 蔡：加速年金改革
- 果菜市場拆遷 70歲嬤失控欲撞牆
- 推崇孝親尊師 柯：清楚老師的辛酸
- 《自由廣場》國民黨本土化 起手架式不錯
- 民怨梧棲大排髒臭 市府從「頭」改善
- 宣傳政績？管碧玲：新政府極速挺高雄
- 轉匯風險高 國銀承作縮手
- 自由共和國》蕭新煌／ 對小英執政100天 綠藍民調的解讀
- 嘟嘟34局0保送 高志綱很享受
- 自由共和國》鄭秀玲／台灣經濟的改革和再出發
- 《自由廣場》小英做得不好嗎？
- 八三夭揪團抬槓 尺度無上限
- 港立法會選情激烈 投票率創新高
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：怕遭酒測 醉男飛車連撞2騎士
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分