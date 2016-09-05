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怕遭酒測 醉男飛車連撞2騎士

2016-09-05  10:16

〔記者蔡清華／高雄報導〕今天清晨一名喝到茫男子，為躲避警方酒測，與警展開飛車追逐，連續衝撞2名機車騎士受傷送醫，幸無大礙。

鳳山分局五甲所今天清晨04時09分許接獲通報，在鳳山區自強二路檳榔攤有醉男鬧事，警方到場時發現一部自小客車逆向違規停車，正欲上前了解情況時，33歲許姓駕駛見警隨即駕車離開現場躲避警方盤查。

自小客車先撞擊陳姓女騎士的機車，未停車查看還加速逃逸，警方追捕，並通知119救護車到場救護女騎士，警方一路追至南正二路時，自小客車又撞擊白姓男子的輕機車。

警方一路續追至保泰路時，見該自小客車自撞保泰路分隔島路樹後停止，警方立即下車逮捕許嫌，許姓駕駛供稱因酒後駕車才躲避警方盤查，逃逸過程中均不知自己有撞擊到其他車輛，酒測值為0.61mg/L。

許姓男自己鼻樑擦傷，而陳姓女騎士、白姓男騎士送醫後均無生命危險，警方偵詢後法公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

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  • 醉男自小客車撞到前保險桿損毀。（記者蔡清華攝）

    醉男自小客車撞到前保險桿損毀。（記者蔡清華攝）

  • 自小客最後自撞安全島。（記者蔡清華翻攝）

    自小客最後自撞安全島。（記者蔡清華翻攝）

  • 許姓駕駛被警方逮捕。（記者蔡清華翻攝）

    許姓駕駛被警方逮捕。（記者蔡清華翻攝）

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