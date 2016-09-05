職業賭場躲在墳場旁 照樣被抄

南市三分局警方在安南區一處墳場旁鐵皮屋破獲天九牌職業賭場。（記者王俊忠翻攝）

2016-09-05 10:11

〔記者王俊忠／台南報導〕職業賭場竟位在墳場旁！南市警三分局於今天凌晨一點半許在安南區安昌街一處墳場旁的鐵皮屋查獲大型天九牌賭場，查扣賭資（含抽頭金）9萬9500元、賭具等證物，並逮捕樓姓負責人（24歲、毒品、槍砲前科）、林姓把風（45歲、賭博前科）等共32名賭客。

市警三分局最近常接獲民眾檢舉安南區與善化分局交界處有流動性職業賭場都在深夜營業，起初不清楚賭場詳細地址，警方歷時多日蒐集情資、探訪跟監，確定賭場位在安南區安昌街一處墳場旁。

5日凌晨，警方見時機成熟，偵查隊與派出所警員12名警力，一舉攻堅、逮捕樓姓賭場主持人等共32名工作人員及賭客，現場查扣賭具天九牌（俗稱黑粒）及賭資9萬9500元。

警方攻堅時賭客驚慌四處逃竄，但多數被警方逮捕，在查證賭客身分同時查獲1名通緝犯，全部賭客與扣案證物於凌晨3點半帶回分局偵辦。

市警三分局長戴崇贒表示，職業賭場常導致家破人亡，危害善良風俗甚鉅，分局會全力加強取締轄區職業賭場。