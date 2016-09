他擁高學歷！卻恐嚇女友公布性愛影帶

2016-09-05 10:11

〔記者溫于德/台北報導〕高學歷林男與陳女交往,但分手後,心有不甘的陳男竟以手機傳送訊息「如果沒錢還我,那只好拿實境愛愛運動VIDEO上網賣賣了」,再傳電子郵件表示「若未還我2萬台幣,將把性愛光碟寄給妳父母」;陳女嚇得報警處理。台北地院今依恐嚇罪,判林男拘役50日,得易科罰金5萬,緩刑2年,可上訴。

判決指,林、陳原是男女朋友,因故分手。林男挽回不成,今年1月22日晚間9時許,先用手機傳訊息恫嚇「如果沒錢還我,那只好拿實境愛愛運動VIDEO上網賣賣了」,宣稱將賣2人的性愛過程所拍光碟。

同月3日晚間7時許,林再用電子郵件寫下英文信,「Dear Michelle I don’t care you cheating me so hard 2years,but if cant return the NT20000(just a little part of money you own me),wait to see what surprise your lovely parents will receive before this lunar new Year」等;要陳女將所欠的2萬台幣匯入他所有的國泰世華帳戶,否則將把2人拍攝的性愛錄影帶,寄給陳女父母。

陳女報警後,警方找來林男問訊,林男承認犯行,也說「其實未留存任何性愛光碟」,僅是為挽回才出此下策,已向陳女表達歉意;林男另也提出他長期在公益慈善團體擔任義工證明,以及捐款收據等。法官因此給予自新機會,雖有判刑但可易科罰金,也給緩刑。