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他擁高學歷！卻恐嚇女友公布性愛影帶

2016-09-05  10:11

〔記者溫于德／台北報導〕高學歷林男與陳女交往，但分手後，心有不甘的陳男竟以手機傳送訊息「如果沒錢還我，那只好拿實境愛愛運動VIDEO上網賣賣了」，再傳電子郵件表示「若未還我2萬台幣，將把性愛光碟寄給妳父母」；陳女嚇得報警處理。台北地院今依恐嚇罪，判林男拘役50日，得易科罰金5萬，緩刑2年，可上訴。

判決指，林、陳原是男女朋友，因故分手。林男挽回不成，今年1月22日晚間9時許，先用手機傳訊息恫嚇「如果沒錢還我，那只好拿實境愛愛運動VIDEO上網賣賣了」，宣稱將賣2人的性愛過程所拍光碟。

同月3日晚間7時許，林再用電子郵件寫下英文信，「Dear Michelle I don’t care you cheating me so hard 2years,but if cant return the NT20000（just a little part of money you own me）,wait to see what surprise your lovely parents will receive before this lunar new Year」等；要陳女將所欠的2萬台幣匯入他所有的國泰世華帳戶，否則將把2人拍攝的性愛錄影帶，寄給陳女父母。

陳女報警後，警方找來林男問訊，林男承認犯行，也說「其實未留存任何性愛光碟」，僅是為挽回才出此下策，已向陳女表達歉意；林男另也提出他長期在公益慈善團體擔任義工證明，以及捐款收據等。法官因此給予自新機會，雖有判刑但可易科罰金，也給緩刑。

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