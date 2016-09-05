遭老名醫性騷 女大生646字告白：那猥褻的診間...

2016-09-05 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕76歲國內鼻過敏權威醫師李宏信遭就讀某國立大學的女病患小美（化名）指控，涉嫌於今年8月間，利用非門診時間，安排小美換藥，再利用診間沒有護士在場的情況，對她熊抱襲胸、強吻，小美不甘受辱報警提告，院方已依《性騷擾防治法》啟動調查程序，並先將李宏信停職。備感羞辱的小美，還寫了下646字的傷痛告白提供媒體披露。

根據《蘋果日報》報導，小美在信中指出，她原本認為自己警覺性很高，但在醫病關係的極不平等權力結構下，身為一個病人，終究失去自主意識，甚至喪失在事發瞬間，運用既有知識做出任何判斷的能力。

小美還寫道，事發後她一直帶著創傷在奮戰，面對辦案單位、繁瑣程序、以及「隨時瀕臨崩潰的自己」，讓她感覺，「傷害沒有因為我已經逃離那個被施虐及猥褻的耳鼻喉科診間而停止，反而是加害人的數量及形式增加了。」