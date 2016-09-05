| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
烏來發生芮氏規模4.2地震 最大震度2級
 首頁 > 社會

遭老名醫性騷 女大生646字告白：那猥褻的診間...

2016-09-05  09:31

〔即時新聞／綜合報導〕76歲國內鼻過敏權威醫師李宏信遭就讀某國立大學的女病患小美（化名）指控，涉嫌於今年8月間，利用非門診時間，安排小美換藥，再利用診間沒有護士在場的情況，對她熊抱襲胸、強吻，小美不甘受辱報警提告，院方已依《性騷擾防治法》啟動調查程序，並先將李宏信停職。備感羞辱的小美，還寫了下646字的傷痛告白提供媒體披露。

根據《蘋果日報》報導，小美在信中指出，她原本認為自己警覺性很高，但在醫病關係的極不平等權力結構下，身為一個病人，終究失去自主意識，甚至喪失在事發瞬間，運用既有知識做出任何判斷的能力。

小美還寫道，事發後她一直帶著創傷在奮戰，面對辦案單位、繁瑣程序、以及「隨時瀕臨崩潰的自己」，讓她感覺，「傷害沒有因為我已經逃離那個被施虐及猥褻的耳鼻喉科診間而停止，反而是加害人的數量及形式增加了。」

廣告
  • 鼻過敏權威醫師李宏信。（資料照）

    鼻過敏權威醫師李宏信。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 名醫 女大生 性騷 性騷擾 過敏
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：遭老名醫性騷 女大生646字告白：那猥褻的診間...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.