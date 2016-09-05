「變換車道前打方向燈」也要罰？有沒有搞錯

烏龍罰單，讓被開單的民眾哭笑不得。（民眾提供）

2016-09-05 09:24

〔記者歐素美／台中報導〕張姓男子本月3日中午駕駛大客車，行經台中市北區時被警方攔下開單，紅單上寫著「變換車道前使用方向燈」，讓民眾很傻眼，覺得「這樣也要罰」？

原來，交通部為降低肇事率，修正「高速公路及快速公路交通管制規則」、「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」、「道路交通安全規則」，9月1日起新法上路，變換車道未依規定打方向燈，罰責變重了，也列入警方加強取締目標。

張男因變換車道未打方向燈，違規才被員警攔下開單，但罰單上卻少寫一個字，讓張男哭笑不得，這罰單是要繳不繳？