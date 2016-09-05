「變換車道前打方向燈」也要罰？有沒有搞錯
2016-09-05 09:24
烏龍罰單，讓被開單的民眾哭笑不得。（民眾提供）
〔記者歐素美／台中報導〕張姓男子本月3日中午駕駛大客車，行經台中市北區時被警方攔下開單，紅單上寫著「變換車道前使用方向燈」，讓民眾很傻眼，覺得「這樣也要罰」？
原來，交通部為降低肇事率，修正「高速公路及快速公路交通管制規則」、「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」、「道路交通安全規則」，9月1日起新法上路，變換車道未依規定打方向燈，罰責變重了，也列入警方加強取締目標。
張男因變換車道未打方向燈，違規才被員警攔下開單，但罰單上卻少寫一個字，讓張男哭笑不得，這罰單是要繳不繳？
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 交通新制 交通罰單 方向燈 高速公路及快速公路交通管制規則
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中職》富邦金控將承接義大犀牛 上限3億元
- 陪她買醉護送回家 馮德倫10年前早對舒淇有好感
- 〈職場觀察員〉別讓寶可夢，毀了你的升遷夢！
- 36歲「小藍」計程車 東港載客趴趴走
- 楊丞琳拍專輯照 險遭青峰扒內衣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT to allow direct votes for local branch directors
- 81歲李敖街頭享天倫 兒李戡當年棄台大今拚哈佛博士
- 日開發水陸兩用電動車
- 〈國際現場〉惠普開價百億美元 出售軟體事業
- 傳俄國研發超強核彈 「撒旦-2」威力可摧毀法國
- 中職》富邦接手義大 葉總兵符恐不保
- 宜蘭柔道大師楊長憲 獲頒功在體壇
- 想看柯瑞 明晚去新莊體育館
- MLB》皇家牛棚遭狙擊 阿普頓2分砲率老虎登外卡
- 恭喜！胡德夫老當益壯 65歲爆喜事
- 〈門口好臭〉4度遭丟屎尿 夜不眠擒仇家
- 《自由廣場》樂陞受害者：沒人犯錯？
- MLB》不再當毒瘤 普伊格敲三分砲助道奇二連勝
- 求快做政績？公托爆請款、驗收爭議
- 淡水福爾摩莎國際詩歌節 詩成通往世界之橋
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT congress approves new policy platforms
- 大武崙砲台停車場設照明 追星族憂
- 對流雲系旺盛 雙北等4縣市發布大雨特報
- 打進大聯盟？ 洪總點名大王最有機會
- 尹衍樑：沒有合併南山和中信的動機
- 和先秦六家帥哥談戀愛 台大女生編製遊戲募資70萬
- 彰化鄉親募資 智利廟婆踏上30年返鄉路…
- 舒淇閃婚林熙蕾開喝 預約當乾媽
- 文旦園好水溝 養錦鯉活跳跳
- 中職》史上首位！陳禹勳中繼、救援雙十（影音）
- 宣傳政績？管碧玲：新政府極速挺高雄
- NBA》哈勒戴照顧腦瘤妻 下季無限期缺賽
- 印尼文化嘉年華 新移民搖滾同歡
- 09/05 各報重點新聞一覽
- 馮德倫情定舒淇 《老馮日記》早露端倪
- 八三夭揪團抬槓 尺度無上限
- 大溪觀光吊橋重開放 YouBike試騎
- 平鎮棒球場不堪用 年底將花1.4億重建
- 日民進黨黨魁 蓮舫勝券在握
- 友善耕作拒農藥 吳晟復育芬芳土地
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「變換車道前打方向燈」也要罰？有沒有搞錯
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分