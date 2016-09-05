| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

急救現場民眾忙拍照 消防員「拍什麼拍、快找人幫忙」

2016-09-05  07:04

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽區復興路昨晚8點左右發生民眾墜樓意外，有網友錄下現場影片上傳至網路，質疑「現場距離恩主公醫院不到100公尺，竟然還要等救護車來？」一名在新竹服務的陳姓消防隊員剛好經過現場，他上前幫忙救人，在案件結束後在臉書發文說，「如果你有時間拍照錄影打卡，你為什麼不快點幫忙急救？」

陳姓消防隊員在臉書上說，他開車行經三峽恩主公醫院，發現對向大塞車，看到一名男子卡在車底動彈不得，他立即停車，並拿著身急救器材包救人。他上前救人時想要找人幫忙，卻發現除了現場在維護秩序的警察，「居然大多數的民眾都在圍觀議論紛紛，還有人在錄影拍照上傳。」

陳姓消防隊員當時憤怒地對群眾大喊，「X的，你們大家拍什麼拍阿，快找人幫忙阿，旁邊10公尺就是醫院，沒有人會幫忙請醫護人員出來嗎？」他接著雙膝跪地進行CPR急救，不久鄰近的消防隊員也到場，接著趕緊將傷者送至10公尺外的恩主公醫院急診室急救。

陳姓消防隊員感嘆，「最後我想跟剛剛一旁錄影的民眾說，如果你有時間拍照錄影打卡，你為什麼不快點幫忙急救，或是你可以去距離只有10公尺的恩主公醫院請求醫護人員幫忙呢？」他呼籲，「如果你有在現場，請不要上傳你所拍攝影片及照片，這樣對傷者不會有任何幫助，請你幫傷者祈禱。」

廣告
  • 網友PO文質疑「程序重於人命」。（記者余衡翻攝自臉書我是三峽人）

    網友PO文質疑「程序重於人命」。（記者余衡翻攝自臉書我是三峽人）

  • 一名在新竹服務的陳姓消防隊員剛好經過現場，他上前幫忙救人，在案件結束後在臉書發文說，「如果你有時間拍照錄影打卡，你為什麼不快點幫忙急救？」（圖片取自臉書）

    一名在新竹服務的陳姓消防隊員剛好經過現場，他上前幫忙救人，在案件結束後在臉書發文說，「如果你有時間拍照錄影打卡，你為什麼不快點幫忙急救？」（圖片取自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三峽 三峽恩主公醫院 墜樓 急救 恩主公醫院
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
紅酒牛肉絲
蝦仁豆腐
甜點加糖口感更好？
檸檬酸的生活實用法
轉寄

標題：急救現場民眾忙拍照 消防員「拍什麼拍、快找人幫忙」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.