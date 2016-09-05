急救現場民眾忙拍照 消防員「拍什麼拍、快找人幫忙」

2016-09-05 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽區復興路昨晚8點左右發生民眾墜樓意外，有網友錄下現場影片上傳至網路，質疑「現場距離恩主公醫院不到100公尺，竟然還要等救護車來？」一名在新竹服務的陳姓消防隊員剛好經過現場，他上前幫忙救人，在案件結束後在臉書發文說，「如果你有時間拍照錄影打卡，你為什麼不快點幫忙急救？」

陳姓消防隊員在臉書上說，他開車行經三峽恩主公醫院，發現對向大塞車，看到一名男子卡在車底動彈不得，他立即停車，並拿著身急救器材包救人。他上前救人時想要找人幫忙，卻發現除了現場在維護秩序的警察，「居然大多數的民眾都在圍觀議論紛紛，還有人在錄影拍照上傳。」

陳姓消防隊員當時憤怒地對群眾大喊，「X的，你們大家拍什麼拍阿，快找人幫忙阿，旁邊10公尺就是醫院，沒有人會幫忙請醫護人員出來嗎？」他接著雙膝跪地進行CPR急救，不久鄰近的消防隊員也到場，接著趕緊將傷者送至10公尺外的恩主公醫院急診室急救。

陳姓消防隊員感嘆，「最後我想跟剛剛一旁錄影的民眾說，如果你有時間拍照錄影打卡，你為什麼不快點幫忙急救，或是你可以去距離只有10公尺的恩主公醫院請求醫護人員幫忙呢？」他呼籲，「如果你有在現場，請不要上傳你所拍攝影片及照片，這樣對傷者不會有任何幫助，請你幫傷者祈禱。」