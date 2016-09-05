治鼻過敏名醫出包！？ 女大生控遭強吻、搓乳

2016-09-05 06:32

〔即時新聞／綜合報導〕76歲國內鼻過敏權威醫師李宏信遭女大生病患小美（化名）指控，涉嫌於今年八月間，利用非門診時間，安排小美換藥，再利用診間沒有護士在場的情況，對她熊抱襲胸、強吻，小美不甘受辱報警提告，院方已依《性騷擾防治法》啟動調查程序，並先將李宏信停職。

《蘋果日報》報導，2年前曾參與台北市長選舉，與柯文哲、連勝文競逐市長寶座，但僅獲2621票的名醫李宏信，為國內鼻過敏權威醫師，現為宏仁診所院長、光華家醫科主任醫師，在醫界享有聲譽，卻於上月遭女大生指控涉嫌性騷擾，但他否認性接觸，並僅承認有拍肩膀安慰情事。對於《蘋果》記者查證，他連說沒有、沒有，沒這回事，隨即掛斷電話不再回應。

報導指出，被害人小美指控，從小因經常性流鼻水所苦，今年二月間向名醫李宏信求診，並趁暑假在中山醫院由李宏信操刀手術，術後仍住院，換藥時，鼻血滴到胸口，李直接拿紙巾往她胸口擦，令她很不舒服。8月15日上午，突然被帶到診間換藥，兩人獨處李宏信卻伸出狼爪，強抱、襲胸，遭她抗拒才罷手，小美一出診間就詢問護士，有無監視器，護士覺察有異，關切詢問後允諾通報院方處理，警方也受理此一控訴。