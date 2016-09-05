法國華人再示威 抗議張朝林遭毆打斃命

2016-09-05 01:04

〔中央社〕法國華人今天再度在巴黎舉行大遊行，要求安全保障。這是華人張朝林遭3名北非裔青年襲擊身亡後，法國華人第3次舉行反暴力要安全的示威遊行。

根據法國國際廣播電台網站，今天的遊行時間從下午兩點開始，路線從巴黎共和國廣場到民族廣場。

法國華人習於攜帶大量現金，長期以來被歹徒鎖定為暴力搶錢目標，特別是在巴黎東北郊華人和北非裔居民集中的奧貝維埃市（Aubervillier），治安相當令人擔憂。

當地有個中國商品批發市場，很多華人在那裡工作和居住。8月7日，張朝林就是在那裡遭暴力攻擊，送醫5天後重傷不治。

法國警方8月29日分別在奧貝維埃和鄰近城市波比尼（Bobigny）逮捕3名兇嫌。

張朝林之死引發華人憤怒。法國華人社團已在8月14日和21日舉行了兩次遊行示威，要求法國政府改善治安，嚴懲兇手。張朝林的遭遇和華人的情況也受到法國朝野關注。昨晚，法國多家媒體播出相關採訪和報導。

但法國在恐怖攻擊頻發的威脅下，警力明顯不足，據法國媒體透露，很多警員長期不能休假，疲於奔命。內政部今年7月招募1.2萬預備役軍人，協助警方保護學校教堂等場所。

因此，華人的遭遇雖令法國朝野深切同情，卻很難設想法國政府拿得出多大力量來保障華人的安全。

然而，法國社會學家說，華人能夠站出來示威遊行表達訴求，就已經是他們融入法國社會的最好跡象。法新社昨天報導，推動華人融入法國社會的動力是在法國出生或從小在法國受教育的年輕一代華人。

法國社會學家理查-貝拉哈表示，30萬華人中的95%是1980年代到法國來的。這個團體很神秘，因為其中很多人都處於「地下」狀態。

這批移民過去很少站出來表達訴求，因為他們來自一個不習慣公開表達意見的國家。但現在，他們的後代不同了，華人青年在法國受教育，從事商業活動，甚至在政治舞台上表達自己的想法。