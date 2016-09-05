花蓮吉安2車相撞 釀2屍3命慘劇
2016-09-05 00:07
〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉七腳川溪堤防道路與北安街口，4日晚間9時許發生2車相撞車禍，造成2屍3命、4傷慘劇，懷孕4個月的邱姓婦人及懷中的1歲6個月女嬰死亡，肇事原因警方調查中。
警方指出，35歲吳姓男子於4日晚間9時許，駕駛黑色轎車載妻女沿北安路北往南行駛，行經七腳川溪堤岸道路口時，突遭堤岸道路西往東紅色轎車撞翻，副駕駛座42歲的妻子及1歲6個月大的女嬰重傷，母女被警方路過巡邏車緊急送醫，急救30分鐘後不治。
警方表示，到院後發現邱姓婦女已有4個月身孕，一場車禍造成2屍3命，讓員警也感到鼻酸。
紅色轎車撞翻黑色車後，車頭翻轉180度，再撞上路邊護欄，車頭嚴重損毀，車內除20歲文姓駕駛左腳骨折外，其餘2人受輕傷，無生命危險。
警方表示，兩車駕駛酒測後證實未喝酒，研判可能因車速過快肇禍，車禍發生後，警方1部巡邏車正好經過，見黑色轎車內1歲半女嬰在安全座椅內昏迷，先將女嬰送醫，由於副駕駛座的邱姓女子也陷入昏迷，由救護車搭載送醫，但到院後仍不治。
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