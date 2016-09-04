寶可夢大師試煉之夜… 卻遇警版「火箭隊」

2016-09-04 23:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕寶可夢風潮襲遍全球，台灣也不例外，但卻有學童半夜睡不著覺，竟將想成為「寶可夢大師」的心情化為實際行動翹家抓寶，學童卻連第1隻寶都還沒抓，就被警察版的正派「火箭隊」帶返警所安置。

屏東8月29日就已開學，但已在台「開抓」近月的寶可夢卻讓不少學童仍流連忘返，屏東1名13歲少年疑似尚未收心，隔天還要上課，卻竟在半夜趁父母睡著後偷溜出門，就為抓寶。

警方深夜巡邏，卻見該少年在街上遊盪 ，警方擔心少年安危，先將少年帶返派出所安置。「想成為寶可夢大師」！該少年向警方表示，開學第1週，每天晚上寫完功課就是想抓「寶」，當天終於按耐不住，決定趁父母睡著後出門展開修練，為的就是要成為寶可夢大師，未料1隻寶都未抓到，就先被警方關心。

警方馬上通知其父，其父連忙趕到派出所，見少年無恙是又氣又好笑，他向警方指出，起床後見少年不在家是嚇得非常緊張，還好是警察收留才鬆了一口氣，也不斷地向警方表示感謝。

寶可夢中扮演反派的「火箭隊」常常阻撓主角們修練，員警私下笑稱，當天就像「火箭隊」，但卻是警察正派版本，也呼籲家長多關心孩子的生活起居，避免孩童過度沉迷於3C產品遊戲，更叮嚀遊戲玩家遊玩時切記避免將自己曝露在危險中及避免造成他人危險，避免造成遺憾。