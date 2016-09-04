只開小條就好？警開罰單沒開無照法院撤單

2016-09-04 23:58

〔記者王定傳／新北報導〕新北市一名少年去年間騎車違規被攔，警方當場只開不依標誌罰單，事後發現他無照，補開罰單，挨罰6000元，該名少年不服提出行政訴訟指，警員當時只說小條就好，不解為何不當下開無照罰單？警員解釋路口收訊不好，小電腦查容易出錯，新北地院法官認為，警方處理有瑕疵，判決少年勝訴。

本案發生於去年12月15日，一名少年在土城金城路2段左轉清水路口，因沒有依照號誌被攔下，警員當場開出：「不依標誌、標線、號誌指示」罰單，但警員回派出所後查詢，發現他無照駕駛，再逕行舉發「未領有駕駛執照駕駛機車」；新北市政府交通事件裁決處處以6000元罰鍰。

少年不服提出行政訴訟質疑，警察當時有查到他無照，只說「開你小條就好」，後來卻寄無照罰單，為何警察知道無照，卻不開單？

新北市政府交通事件裁決處主張少年無照，裁決無誤；不過，法官傳喚處理警員問他有無攜帶小電腦？警員說：「有」，法官再問：「為何當場沒有查出來？」警員回說：「小電腦查容易出錯，因為那個路口收訊比較不好，返所後，他都會進行第2次查證，才會告發無照駕駛，因無照駕駛罰鍰較大，才會進行比較仔細的查證！」

法官審理認為，警員對於少年當時有無出示駕照跟行照表示「不記得」，但依少年所述，他當下有出示身分證件，也有坦承無照駕駛，在此狀況下，警員不但有足夠時間，還有小電腦可以查詢，本案舉發過程有瑕疵，判決撤銷原處分，可上訴。