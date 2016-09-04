竹縣3日式木造警所獲保存 另覓地建新廳舍
2016-09-04 23:53
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣縣定古蹟關西分駐所、歷史建築內灣派出所，以及照門派出所，古樸的日式木造建築常吸引遊客打卡留念，為保留文化資產，縣政府近來陸續辦理另覓地重建，原廳舍都將配合地方特色規劃再利用；其中，照門派出所原址也將登錄為歷史建築。
縣警察局表示，新竹縣關西、照門和內灣等3座日治時期興建的分駐所／派出所，由於年久失修，已出現漏水等問題，加上空間狹窄、交通不便，多年前即爭取另覓地重建，但因為土地取得不易，經奔走協調、克服困難後，終於分別獲得關西鎮、新埔鎮及橫山鄉3地公所的支持撥用土地。
其中，新的關西分駐所坐落在關西鎮中央路、老人長壽會館旁，辦公室為地下1樓、地上3樓，預計下月完工，明年初進駐。至於原廳舍，包含分駐所與所長及員警宿舍形成完整區域，為新竹縣內唯一保留完整的警察聚落。
文化局表示，關西所將爭取分年分區辦理整建，其中所長宿舍將於明年4月完工，初步定位為「關西大客廳」，將作為進入台3線和關西鎮的旅遊接待中心。
縣府表示，照門派出所準備在對面公有地重建，因警員數少，擬新建2層樓建物，現正辦理招標作業，預計下月發包；文化局5日將召開古蹟與歷史建築審議委員會，準備將原廳舍含升旗台、警報台等，公告登錄為歷史建築，未來將以在地出發，與公所和社區討論規劃方向，符合地方使用需求，以利後續管理維護。
另位在橫山內灣老街後方、居高臨下的內灣派出所，門前有一棵百年桂花樹，環境優美，見證內灣線鐵路的變遷，深具歷史意義。警察局表示，新所將位在進入內灣的120號縣道旁，用地已完成地目變更，現正辦理撥用，經規劃設計與發包作業後，可望在明年初動工興建，而派出所原址也將配合地方發展作規劃。
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