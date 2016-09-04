70歲嬤護家園撞牆 崩潰揚言「死給市政府看」
2016-09-04 23:48
70歲的吳姓婦人因不滿住了60年的房屋即將被拆除，崩潰以頭撞牆自殺，並揚言「死給高雄市政府看」。（資料照，記者張忠義攝）
〔即時新聞／綜合報導〕為了解決高雄市三民區多年淹水的問題，高雄市政府從9月1日起，開始強制拆遷位於十全果菜市場北側住宅20餘戶，過程中曾引發自救會激烈的抗爭。今（4）日早上，一名70歲的吳姓婦人，因為不滿住了60年的房屋即將被拆除，在家中情緒失控，以頭撞牆自殺，並揚言「死給高雄市政府看」。
綜合媒體報導，吳婦71歲的丈夫薛姓男子見狀趕緊阻止，救護人員到場時發現吳婦情緒激動、換氣過度，趕緊將吳婦送醫急救，所幸並未釀成悲劇。
農業局：13位牴觸戶有特別安置計畫
薛男表示，當年他們合法向地主購屋，他們居住的平房有30坪，是六十年前合法向地主購買，不料市政府強制徵收，而30坪只願意賠他們50萬元，現在市政府更是憑一紙公文就想拆屋。
高雄市政府農業局回應說，吳姓婦人等13位牴觸戶，市府除了土地與建築物的拆遷救濟金之外，更提供每戶24建坪的店面優惠承租的特別安置計畫，與提供搬遷費補助協助居民搬遷，並非僅領取50萬補償費。
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