假援交真下藥劫財色 惡嫖客遭判10年2月

2016-09-04 21:34

〔記者王俊忠／台南報導〕大學畢業、有正常工作收入的劉姓男子，涉在網路找到援交性工作個體戶後，帶摻有強效安眠藥的熱咖啡到女方住處、騙女方喝下，待女方藥效發作昏睡，劉男對女方性侵並搶走她5500元現金。一審依強盜性侵罪判這名惡嫖客10年2月徒刑。

法官查出，劉男於105年3月21經由網路購買2瓶、共16顆強效安眠藥；他於同年3月26日以通訊軟體LINE與援交女（甲女）聯絡約好「全套」性交易。

隔天凌晨2時許，劉男帶著2杯熱咖啡（其中1杯摻4顆安眠藥）到甲女位於台南市永康區復國一路的個人工作室套房；劉男對甲女表示1杯咖啡要請她喝，甲女一時不察，便喝了幾口摻藥咖啡，接著2人進行1次性交易。

雙方性愛過程中，疑因藥效發揮緣故，甲女開始覺得暈昡，2人完成性交易後，劉男進入浴室沖洗，甲女則躺在床上休息。待劉男走出浴室，甲女已漸失去意識、對劉男喃喃說了幾句話後就陷入昏迷。

劉男見甲女已經昏迷、不省人事，再次提槍上陣、對甲女性侵得逞；劉男又趁對方尚未完全清醒之際，再從甲女皮包內強行劫走5500元現金。

案發後，這名惡嫖客竟設法將甲女手機內與自己的LINE對話全數刪除；後來女方撤回這部分告訴。

法官痛批，劉男大學畢業、每月工作收入4、5萬元，工作生活正常、不虞匱乏，竟出此下策，顯見其心術不正，難得到同情。但因他承認犯罪，與甲女達和解，因此判刑10年2個月，此案還可上訴。