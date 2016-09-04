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一字萬金！？ 他開罵這個字被罰1萬2

2016-09-04  20:42

〔記者王俊忠／台南報導〕一字萬金！？在公共場所對他人罵一個「幹」字！被一審判賠給對方九千元；另須付三千元罰金給國家，罵一字代價逾萬元。

判決指出，楊姓男子與石姓男子於一０四年四月三日下午一點多，在南市一家電玩店內細故發生口角爭執，楊男在電玩店公共空間對石男辱罵「幹」字！

石男痛陳，楊男對他罵出此字後，已貶損其人格，加上楊不曾對他表達歉意，沒跟他談和解、賠償事宜，犯後態度不佳、也不見有悔意。台南地院簡易庭已依公然侮辱罪判楊男三千元台幣罰金；他因為被楊男辱罵，身心受創、極為痛苦，要向楊男求償十萬元精神慰撫金。

在地院民事庭上，楊男坦言確有以「幹」字辱罵原告，但對方要求十萬元慰撫金過高，他願以八千元賠償對方。

一審民事庭調閱此案刑事庭調查歷程，確認此案刑事部分已依公然侮辱罪判楊三千元罰金確定。

民事庭法官指被告僅國小畢業、目前無業，收入不穩定；原告是建築業務人員，收入比被告穩定，衡量雙方教育水準、經濟能力等條件，判楊男應賠石男九千元，此案還可上訴。

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  • 一字萬金！？在公共場所對他人罵一個「幹」字！被一審判賠給對方九千元；另須付三千元罰金給國家，罵一字代價逾萬元。（圖為本報合成）

    一字萬金！？在公共場所對他人罵一個「幹」字！被一審判賠給對方九千元；另須付三千元罰金給國家，罵一字代價逾萬元。（圖為本報合成）

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