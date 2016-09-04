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著裝滅火體驗 童大嘆打火英雄不簡單

2016-09-04  21:43

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市義消七堵中隊第一分隊4日舉辦防火宣導與親子模擬著裝滅火賽，共有近200位消防人員、義消人員眷屬與會；報名參賽的小朋友穿著消防員服裝，再拿著滅火器跑到定點，持滅火器瞄子射擊乒乓球，小朋友滅火後氣喘吁吁地說，當打火英雄真不簡單。

義消七堵中隊第一分隊長林坤明表示，過去防火防災宣導都是請消防員與義消幹部宣導，這次決定突破傳統窠臼，讓消防員子女與義消子女親自體會，小朋友穿著滅火穿的消防服裝，戴上消防員頭盔，拿起改良版滅火器，跑到定點滅火；參加的小朋友每個跑的氣喘不已，有個小朋友說說當消防員真辛苦，有的則說想當打火英雄威風一下，沒想到這麼不簡單！

基隆市消防局第二救災救護大隊副大隊長王君維表示，消防員工作辛苦非外人能想像，每週有3分之2時間待在消防分隊，以前就聽消防員學長說的台語順口溜「嫁給消防尪，三眠兩眠空」，這次活動讓眷屬、子女體會消防員辛勞，也讓防災宣導能更落實。

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  • 小朋友穿上消防救火裝備，還要拿滅火器趕到現場，個個氣喘吁吁，直說當打火英雄不簡單。（記者俞肇福攝）

    小朋友穿上消防救火裝備，還要拿滅火器趕到現場，個個氣喘吁吁，直說當打火英雄不簡單。（記者俞肇福攝）

  • 基隆義消七堵中隊一分隊舉辦防災宣導，今年突破傳統辦理小朋友著裝滅火比賽，感受消防員緊急著裝的壓力。（記者俞肇福攝）

    基隆義消七堵中隊一分隊舉辦防災宣導，今年突破傳統辦理小朋友著裝滅火比賽，感受消防員緊急著裝的壓力。（記者俞肇福攝）

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