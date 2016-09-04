好心有好報！警巡邏將擋路龜送草叢 竟查獲贓車

警方在路中央發現野生陸龜（記者余衡攝）

2016-09-04 23:00

〔記者余衡／新北報導〕龜的報恩！新北市三峽警方日前巡邏時，在馬路上發現1隻疑似野生陸龜，員警下車將陸龜緩緩導引至路旁，竟然意外在草叢內查獲通報遭竊的機車，同仁想起當天奇遇，戲稱應該是「龜的報恩」，直呼好心真的會帶來好報。

新北市三峽警分局吉埔派出所所長伍國榮、員警林興國，上週四凌晨開車外出巡邏，行經轄內中正路發現路中央疑有崩落土石擋路，靠近查看原來並非石頭，而是隻身長約50公分的野生陸龜，警方好心將車駛至陸龜後方替牠照亮去路，並下車將陸龜向路旁導引。

眼見陸龜緩緩爬進草叢，兩人眼尖發現有1部銀色光陽機車遭棄置草叢深處，走近查詢車牌號碼後果然是近日通報的失竊機車，警方循線聯繫家住樹林區的車主40歲游姓婦人，她連忙持鑰匙趕來，發現機車仍能發動但無法騎乘，且竊賊還將油箱加滿，懷疑是騎到一半機件故障才會被隨便棄置草叢。