黑心豬油蔥抓餅賣軍方 禾家香判賠84萬定讞

2016-09-04 21:40

〔記者張文川／台北報導〕「禾家香」食品公司在2014年間使用「北海油脂」供應的劣質豬油，製作成蔥抓餅，賣給陸軍後勤指揮部，同年黑心油案爆發後，陸軍後指部提告求償84萬餘元，一審判禾家香敗訴，禾家香上訴二審，高等法院日前駁回上訴，應賠償84萬9000餘元定讞。

始作俑者北海油脂的刑責方面，台南地院今年6月29日判北海負責人呂青協4年6月有期徒刑，妻子呂黃麗華4年，沒收2401萬餘元不法所得，可上訴。依法，禾家香可轉而向上游的北海油脂求償。

判決書指出，禾家香於2013年底與陸軍後指部副食供應中心簽約1年，在2014年度內負責供應蔥抓餅（香酥煎餅）、鮮肉熟鍋貼、芝麻酥皮燒餅等產品，作為國軍官兵團體伙食之用。

同年9月爆發劣質豬油事件，食藥署將禾家香的抓餅系列產品，公告列為北海下游業者下架產品名單，一律下架回收封存銷毀；陸軍後指部認為該年1至8月向禾家香進貨9992包蔥抓餅，每包進價85元，總價84萬9320元，產品卻有瑕疵，要求全額退費。

禾家香一審敗訴後上訴主張，向北海購買的油品是取自合法健康屠體的生鮮皮下脂肪，北海曾提供檢驗報告和切結書聲稱合格，台南市衛生局歷次檢驗也合格；還辯說「就算這些蔥油餅不能給人吃，但也能當飼料去餵豬，以飼料每公斤16元計算，經濟價值仍至少有19萬」，請求少賠19萬。

高院合議庭認定，北海將皮碎油、飼料牛油、動植物混合油混摻、精製後出貨給110家廠商，一審被判有罪，可見禾家香的產品確實有瑕疵，軍方有權要求退費；禾家香把餅賣給軍方的目的是「供人食用」，不是給豬吃，衛生單位公告下架回收時，其市場交易價值就是「零」，不能減價，因此判廠商應全額退費，全案定讞。