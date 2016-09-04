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淡水沙崙附近傳越南籍泳客溺水 警、消搜救中

2016-09-04  18:36

〔記者游承霖／新北報導〕新北市淡水沙崙附近水域今下午5時許，傳出一名越南籍25歲男性泳客溺水的意外，新北消防局獲報立即派遣大量人力、船艇前往救援。

據瞭解，越南籍泳客Nguyen Nan今天下午與約20名友人，前往淡水沙崙地區水域戲水，由於該處禁止玩水，海巡人員巡查發現，立刻勸導眾人上岸，不料，Nguyen Nan疑似遭海流帶往外海，消防及海巡人員及空勤直升機目前積極搜救中。

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  • 直升機在海域周圍巡查男子下落。（記者游承霖攝）

    直升機在海域周圍巡查男子下落。（記者游承霖攝）

  • 搜救人員準備下艇救援。（記者游承霖攝）

    搜救人員準備下艇救援。（記者游承霖攝）

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相關關鍵字： 沙崙 泳客 淡水 溺水 越南籍
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