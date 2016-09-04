淡水沙崙附近傳越南籍泳客溺水 警、消搜救中

2016-09-04 18:36

〔記者游承霖／新北報導〕新北市淡水沙崙附近水域今下午5時許，傳出一名越南籍25歲男性泳客溺水的意外，新北消防局獲報立即派遣大量人力、船艇前往救援。

據瞭解，越南籍泳客Nguyen Nan今天下午與約20名友人，前往淡水沙崙地區水域戲水，由於該處禁止玩水，海巡人員巡查發現，立刻勸導眾人上岸，不料，Nguyen Nan疑似遭海流帶往外海，消防及海巡人員及空勤直升機目前積極搜救中。