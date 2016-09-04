親民黨基市議員莊錦田 酒駕上國道送辦

2016-09-04 18:36

〔記者吳昇儒、俞肇福、曾健銘／基隆報導〕基隆市親民黨籍議員莊錦田本月1日被爆酒駕還想上國道，結果在八堵交流道北上匝道口，被警方攔下，但因為莊在警方偵辦過程中，非常低調，警員也不知道抓到的是議員，訊後依公共危險罪移送基隆地檢署偵辦。莊錦田受訪時則表示：「我錯了！」，隨即掛斷電話。

警方調查，莊錦田於案發當天晚間9時許與友人飲酒後，開車離去，遇到酒測攔檢點時，乖乖配合酒測，警員測得酒測值0.33毫克，已經超標。莊在警方詢問時，並沒有表明自己的身分，更沒有大小聲，連處理的警員也不知道他就是基隆市議員。

據悉，莊當天是與黨內大老在七堵區餐敘，喝了一點啤酒之後，想說沒有危險便自行開車返家。

莊錦田接到電話後，立刻向記者表示：「我錯了！」承認自己犯錯，一切交由司法處理，隨即掛上電話。

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