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警「大力金剛腿」 破德州撲克賭場

2016-09-04  18:09

〔記者姜翔／台北報導〕台北市警方今日凌晨破獲隱身於台北內湖區一處老舊公寓的德州撲克職業賭場，警方上門逮人時，賭客急忙鎖上大門。後續警方祭出「大力金剛腿」，強行踹門攻堅成功。警方在現場起出賭資及抽頭金3萬4千元、帳冊、籌碼及賭具。訊後，警方將負責人林男及賭客共10人依賭博罪嫌法辦。

警方調查，27歲男子林文翔與同夥於上月底，以2萬元租下台北市內湖區安泰街一處公寓4樓聚賭，在臉書、LINE訊息廣發「英雄帖」，招攬賭客，另以時薪1千元聘雇28歲蘇姓女子擔任荷官。

今日凌晨2時許，警方埋伏在公寓樓梯間準備伺機行動，突然1名賭客開門準備離開時，見到門外員警一時心虛躲回屋內，並鎖上大門。員警見狀，立即上前踹門，順利進入屋內查緝。

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  • 訊後，警方依賭博罪嫌將林男等人移送法辦。（記者姜翔翻攝）

    訊後，警方依賭博罪嫌將林男等人移送法辦。（記者姜翔翻攝）

  • 警方在現場起出賭具、帳冊及賭資3萬4千元。（記者姜翔翻攝）

    警方在現場起出賭具、帳冊及賭資3萬4千元。（記者姜翔翻攝）

  • 警方祭出「大力金剛腿」，強行踹門攻堅成功。（記者姜翔翻攝）

    警方祭出「大力金剛腿」，強行踹門攻堅成功。（記者姜翔翻攝）

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標題：警「大力金剛腿」 破德州撲克賭場


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