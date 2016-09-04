蘇澳男子下海抓魚遲遲未歸 警消搜尋中

2016-09-04 18:04

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳鎮吳姓父子今天中午到海邊抓魚，但是7歲的兒子在車上等了許多，父親都沒有回來，前妻也疑惑怎麼出去這麼久，也不見人影，4點多到派出所報案以後，才在岸邊發現吳男的上衣和拖鞋。

吳男今天中午帶著7歲兒子，開車前往蘇澳鎮頂寮生態公園海邊抓魚，兒子沒有跟吳男一起下海，留在停車的地方等爸爸，但是等了許久，都沒看到父親上岸，前妻找到兒子後，帶著兒子到馬賽派出所報案，消防隊和警員在現場發現吳男的衣服、拖鞋及車輛，目前還在搜尋中。