國中女生教室拍照 手裡竟拿著……

2016-09-04 19:02

〔記者徐聖倫／新北報導〕就讀台北市某國中的一名女學生，在臉書PO上1張在學校教室內拍的相片，手裡竟然直接拿著1包七星香菸，照片被網友擷圖PO上臉書，戲稱「手上是N64（電玩主機）的卡帶嗎？」

網友不斷搞笑留言，戲稱女學生手裡拿的「是寂寞」，也有網友KUSO表示「抽的是你們不了解我」。

警方表示，依照菸害防制法第13條規定「任何人不得供應菸品予未滿十八歲者。」若違反，依法最高可開罰5萬元罰鍰，籲業者勿以身試法。

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